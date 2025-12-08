Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η ενότητα μεταξύ Ευρώπης, Ουκρανίας και ΗΠΑ είναι σημαντική όταν γίνονται διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος έκανε τη δήλωση αυτή κατά την διάρκεια της επίσκεψής του στο Λονδίνο, όπου προσπαθεί να αποσπάσει υποστήριξη μεταξύ των συμμάχων του Κιέβου σε μια ειρηνευτική προσπάθεια υπό την αιγίδα των ΗΠΑ.

Από την πλευρά του, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι τα ζητήματα για την Ουκρανία θα πρέπει να αποφασίζονται από την Ουκρανία, καθώς συναντήθηκε με τον Ζελένσκι, τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

🇬🇧🇺🇦🇫🇷🇩🇪Starmer accueille Zelensky , Merz et Macron à Downing Street pour éviter la Paix à tout prix. Pas grave, l’Histoire avancera sans eux . Ces 4 hommes ont un point commun qui les unit à jamais: ils ont mis leurs pays en faillite. pic.twitter.com/SKU5GRGh0p — ⚜ France for Trump ⚜ (@VirginiePerez15) December 8, 2025

Μετά το Λονδίνο, ο Ουκρανός πρόεδρος θα ταξιδέψει στις Βρυξέλλες, όπου θα τον υποδεχτούν ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ενώ στη συνέχεια θα μεταβεί στη Ρώμη, όπου αύριο το απόγευμα θα συναντηθεί με τη Τζόρτζια Μελόνι.

