Άγριο φονικό για μια θέση πάρκινγκ στην Κωνσταντινούπολη, όπου καβγάς ανάμεσα σε δύο αδέλφια και έναν γείτονά τους κατέληξε σε πυροβολισμούς, με αποτέλεσμα ο ένας από τους δύο άνδρες να χάσει τη ζωή του και ο δεύτερος να τραυματιστεί.
Δράστης ο Ναντίρ Κ. ο οποίος το μεσημέρι της Δευτέρας τράβηξε όπλο και πυροβόλησε τα αδέρφια Σεντάτ και Σινάν Αρικάν με αποτέλεσμα ο πρώτος να πεθάνει και ο δεύτερος να τραυματιστεί.
Στο βίντεο φαίνεται ο δράστης αρχικά να τσακώνεται με τον Σινάν Αρκάν, να τον πυροβολεί στα πόδια πριν να ρίξει, στη συνέχεια, και στον Σεντάτ Αρκάν που έπεσε αιμόφυρτος στο έδαφος.
Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης ο Ναντίρ και τα αδέλφια Αρικάν είχαν τσακωθεί ξανά μια εβδομάδα νωρίτερα για τον ίδιο λόγο στην γειτονιά Μπεστελσίζ Τότε, μάλιστα, είχαν υποβληθεί μηνύσεις.
Ο δράστης του αιματηρού επεισοδίου συνελήφθη μαζί με συγγενή του που ήταν παρών κατά την ανταλλαγή των πυροβολισμών.