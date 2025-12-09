Άγριο φονικό για μια θέση πάρκινγκ στην Κωνσταντινούπολη, όπου καβγάς ανάμεσα σε δύο αδέλφια και έναν γείτονά τους κατέληξε σε πυροβολισμούς, με αποτέλεσμα ο ένας από τους δύο άνδρες να χάσει τη ζωή του και ο δεύτερος να τραυματιστεί.

Δράστης ο Ναντίρ Κ. ο οποίος το μεσημέρι της Δευτέρας τράβηξε όπλο και πυροβόλησε τα αδέρφια Σεντάτ και Σινάν Αρικάν με αποτέλεσμα ο πρώτος να πεθάνει και ο δεύτερος να τραυματιστεί.

Στο βίντεο φαίνεται ο δράστης αρχικά να τσακώνεται με τον Σινάν Αρκάν, να τον πυροβολεί στα πόδια πριν να ρίξει, στη συνέχεια, και στον Σεντάτ Αρκάν που έπεσε αιμόφυρτος στο έδαφος.

(HASSAS) Zeytinburnu’nda 2 grup arasında çıkan kavgada şahıslardan biri silahı ile ateş ederek 2 kişiyi yaraladı. pic.twitter.com/qeJs3F3kOT — Asayiş Berkemal (@asayisberkemal0) December 8, 2025

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης ο Ναντίρ και τα αδέλφια Αρικάν είχαν τσακωθεί ξανά μια εβδομάδα νωρίτερα για τον ίδιο λόγο στην γειτονιά Μπεστελσίζ Τότε, μάλιστα, είχαν υποβληθεί μηνύσεις.

Ο δράστης του αιματηρού επεισοδίου συνελήφθη μαζί με συγγενή του που ήταν παρών κατά την ανταλλαγή των πυροβολισμών.

