Ένας δημιουργός περιεχομένου μιλά συγκινημένος για την ιστορία που διάβασε. Μια αναγνώστρια εξηγεί γιατί «δεν μπορούσε να συνέλθει» μετά το τέλος ενός μυθιστορήματος και ξαφνικά ένας τίτλος που βρισκόταν στα ράφια εδώ και χρόνια επιστρέφει δυναμικά στις λίστες των πωλήσεων.

Το BookTok, η κοινότητα βιβλιόφιλων του TikTok, έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε έναν από τους πιο ισχυρούς μηχανισμούς προώθησης βιβλίων παγκοσμίως, επηρεάζοντας όχι μόνο τις νέες κυκλοφορίες αλλά και παλαιότερους τίτλους που αποκτούν ξανά ζωή μέσα από τα social media.

Αυτό ακριβώς το φαινόμενο βρέθηκε στο επίκεντρο συζήτησης στη 22η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης, όπου εκπρόσωποι μεγάλων εκδοτικών οίκων μίλησαν για τη δυναμική του BookTok, τη σχέση του με το νεανικό κοινό και το κατά πόσο μπορεί να δημιουργήσει μια σταθερή, πιστή αναγνωστική κοινότητα.

«Το “Λίγη Ζωή” είχε ήδη πάει αρκετά καλά στην Ελλάδα. Μετά την καραντίνα, όμως, στο BookTok έγινε πραγματικός πανικός και το βιβλίο απέκτησε μια δεύτερη ζωή. Άνθρωποι που ίσως δεν θα το επέλεγαν ποτέ, το διάβασαν επειδή έβλεπαν creators να μιλούν συγκινημένοι και να περιγράφουν πόσο τους επηρέασε συναισθηματικά» ανέφερε η Αγγελική Μποζίκη, υπεύθυνη επικοινωνίας στις εκδόσεις Ψυχογιός, περιγράφοντας πώς βιβλία που είχαν ήδη κυκλοφορήσει, απέκτησαν ξανά τεράστια απήχηση μέσω της πλατφόρμας.

Καθοριστική για την ανάπτυξη της κοινότητας υπήρξε η περίοδος της πανδημίας. Χιλιάδες χρήστες άρχισαν να ανεβάζουν σύντομα βίντεο με προτάσεις βιβλίων, προσωπικές κριτικές και συζητήσεις γύρω από την ανάγνωση, δημιουργώντας σταδιακά ένα παγκόσμιο δίκτυο αναγνωστών με άμεσο αντίκτυπο στις πωλήσεις.

Το ενδιαφέρον, σύμφωνα με τους εκδότες, είναι ότι το BookTok δεν ανέδειξε μόνο νέες κυκλοφορίες, αλλά έφερε ξανά στο προσκήνιο και βιβλία παλαιότερων ετών. Τίτλοι που θεωρούνταν σχεδόν «ξεχασμένοι» ή ακόμη και κοντά στην εξάντληση άρχισαν ξαφνικά να καταγράφουν εντυπωσιακή ζήτηση.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσε το «The Song of Achilles» της Madeline Miller, όπως αποκάλυψε ο Γιάννης Πλιώτας, διευθυντής marketing των εκδόσεων Διόπτρα. «Ήταν ένα βιβλίο που βρισκόταν στα όρια της εξάντλησης και ξαφνικά άρχισαν να έρχονται συνεχώς παραγγελίες. Προσπαθούσαμε να καταλάβουμε τι ακριβώς συνέβαινε», είπε. «Τελικά ανακαλύψαμε ένα άρθρο των New York Times, τον Μάρτιο του 2021, που εξηγούσε πώς κλαίγοντας στο BookTok πωλούνται βιβλία. Από εκείνη τη στιγμή αλλάξαμε και εμείς σταδιακά τη στρατηγική μας», πρόσθεσε.

Ανάλογη εμπειρία περιέγραψε και η Ελένη Παπαγεωργίου από τις εκδόσεις Μεταίχμιο, τονίζοντας ότι πλέον οι εκδοτικοί οίκοι επενδύουν συστηματικά στην παρουσία τους στα social media και συνεργάζονται στενά με δημιουργούς περιεχομένου. «Όταν σχεδιάζουμε την προώθηση ενός βιβλίου, συζητάμε πάντα και τις αποστολές αντιτύπων. Επιλέγουμε ανθρώπους ανάλογα με το τι διαβάζουν και τι παρουσιάζουν στους λογαριασμούς τους. Σε κάθε εκδοτικό πρόγραμμα μπορεί να σταλούν μέχρι και 150 αντίτυπα», σημείωσε.

Όπως εξήγησε, πρόκειται κυρίως για χρήστες του Instagram και του TikTok και όχι για επαγγελματίες κριτικούς βιβλίου. «Δεν είναι δημοσιογράφοι που θα γράψουν μια παραδοσιακή κριτική. Είναι άνθρωποι που θα εκφράσουν αυθεντικά τη γνώμη τους στα social media και αυτό επηρεάζει άμεσα το κοινό» ανέφερε.

Πιο επιφυλακτική εμφανίστηκε η Έλενα Πατάκη από τις εκδόσεις Πατάκη, η οποία υπογράμμισε ότι, παρά τη δυναμική του TikTok, ο εκδοτικός οίκος δεν έχει αλλάξει ριζικά τη φιλοσοφία του. «Δεν έχουμε τόσο μεγάλη αλληλεπίδραση με την κοινότητα του TikTok και δεν έχει αλλάξει ουσιαστικά ο τρόπος που λειτουργούμε. Για ορισμένα βιβλία μπορεί να λειτουργήσει πολύ αποτελεσματικά ως εργαλείο προβολής, αλλά δεν θέλουμε να μεταβάλουμε το DNA μας», είπε.

Παράλληλα εξέφρασε προβληματισμό για τη συνολική φύση της πλατφόρμας. «Το TikTok έχει και πολύ “σκουπίδι”. Το ζήτημα είναι πόσο χώρο θέλει κανείς να του δώσει στη ζωή του. Κατανοώ τη χρησιμότητά του ως εργαλείο, αλλά εμείς παραμένουμε πιο συγκρατημένοι» τόνισε.

Η Αγγελική Μποζίκη στάθηκε ιδιαίτερα και στη σημασία της προσέγγισης του νεανικού κοινού. «Στο TikTok σχεδόν το 47% των χρηστών είναι ηλικίας 18 έως 34 ετών. Αυτό σημαίνει ότι μιλάμε σε ένα πολύ νεότερο κοινό, το οποίο πρέπει να προσεγγίσεις με διαφορετικό ύφος και διαφορετικό τρόπο επικοινωνίας», σημείωσε.

Παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις των εκδοτών, όλοι συμφώνησαν ότι το BookTok έχει πλέον διαμορφώσει μια ενεργή βιβλιοφιλική κοινότητα, η οποία μπορεί να δώσει νέα πνοή σε έναν τίτλο και να φέρει το βιβλίο πιο κοντά σε ηλικίες που δύσκολα προσεγγίζουν τα παραδοσιακά μέσα προβολής.

Άλλωστε, όπως επισημάνθηκε στη συζήτηση, το νεανικό κοινό απομακρύνεται ολοένα περισσότερο από τις κλασικές μορφές ενημέρωσης, όπως οι εφημερίδες ή ακόμη και το Facebook, στρέφοντας την προσοχή του σε πιο άμεσες και αυθεντικές μορφές επικοινωνίας. Και κάπου εκεί, ανάμεσα σε σύντομα βίντεο, δάκρυα, ενθουσιασμό και προσωπικές αφηγήσεις, ένα βιβλίο μπορεί να γίνει… viral.

ΑΠΕ