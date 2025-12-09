Ένα ρωσικό στρατιωτικό Antonov An-22 συνετρίβη το πρωί της Τρίτης έξω από την πόλη Ιβάνοβο στα βορειοανατολικά της Μόσχας, σύμφωνα με αναφορές στο πρακτορείο Tass.

«Με βάση τις προκαταρκτικές αναφορές, ένα αεροσκάφος An-22 συνετρίβη στην περιοχή του Ιβάνοβο. Στο αεροσκάφος επέβαιναν επτά άτομα», ανέφερε πηγή του πρακτορείου.

Διασώστες βρίσκονται ήδη στον τόπο της συντριβής.

Η συντριβή έγινε κοντά σε φράγμα και θραύσματα του αεροσκάφους βρέθηκαν να επιπλέουν στο νερό. Σύμφωνα με πληροφορίες, το An-22 πραγματοποιούσε μια δοκιμαστική πτήση μετά από επισκευές.

«Το αεροπλάνο πραγματοποιούσε μια συνήθη πτήση μετά από επισκευές. Ο τόπος της συντριβής βρίσκεται κοντά στο φράγμα Uvodskoye και θραύσματα του αεροπλάνου βρέθηκαν να επιπλέουν στο νερό», ανέφερε πηγή στο Tass.

protothema.gr