Η δεύτερη φάση της συμφωνίας εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας δεν μπορεί να ξεκινήσει όσο το Ισραήλ συνεχίζει τις «παραβιάσεις» κατάπαυσης του πυρός με τη Χαμάς, που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος της Χαμάς στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η δεύτερη φάση της εκεχειρίας «δεν μπορεί να ξεκινήσει» όσο το Ισραήλ «συνεχίζει τις παραβιάσεις της συμφωνίας και αποφεύγει τις δεσμεύσεις του», δήλωσε ο Χοσάμ Μπαντράν, μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς.

Ο αξιωματούχος κατηγόρησε το Ισραήλ ότι δεν συμμορφώθηκε με τη συμφωνία, τονίζοντας ότι σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, το Ισραήλ θα έπρεπε να είχε ανοίξει ξανά το πέρασμα της Ράφα με την Αίγυπτο ή να είχε αυξήσει τον όγκο της βοήθειας που εισέρχεται στη Λωρίδα της Γάζας από το έδαφός του, αλλά δεν το έχει πράξει.

Ο Μπαντράν πρόσθεσε ότι το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα ζήτησε από τις χώρες – μεσολαβητές να «πιέσουν» το Ισραήλ να τηρήσει την πρώτη φάση της συμφωνίας.

Η εκεχειρία παραμένει πολύ εύθραυστη, με τις δύο πλευρές να αλληλοκατηγορούνται σχεδόν καθημερινά για την παραβίασή της, κάτι που αποτελεί κακό οιωνό για την εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου, του οποίου η τρέχουσα εκεχειρία είναι μόνο το πρώτο βήμα.

Η ισραηλινή κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η δεύτερη φάση της εκεχειρίας, που αποσκοπεί στην εδραίωση της εκεχειρίας με σκοπό την επίτευξη οριστικού τερματισμού του πολέμου, μπορεί να ξεκινήσει μόνο αφού η Χαμάς παραδώσει τα λείψανα του τελευταίου Ισραηλινού ομήρου που κρατείτο στη Λωρίδα της Γάζας μετά την επίθεση της οργάνωσης στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Το Ισραήλ θα ανοίξει και πάλι το πέρασμα Άλενμπι με την Ιορδανία

Το Ισραήλ πρόκειται να ξανανοίξει αύριο, Τετάρτη, το πέρασμα Άλενμπι με την Ιορδανία για τη διέλευση αγαθών και βοήθειας, δήλωσε σήμερα Ισραηλινός αξιωματούχος από τις υπηρεσίες ασφαλείας.

Το συνοριακό πέρασμα έχει μείνει κλειστό για τη διέλευση προμηθειών αρωγής και αγαθών από τον Σεπτέμβριο, όταν οδηγός που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα άνοιξε πυρ και σκότωσε δύο Ισραηλινούς στρατιώτες πριν εξουδετερωθεί από τις δυνάμεις ασφαλείας.

Ο αξιωματούχος ασφαλείας δήλωσε ότι στο πέρασμα θα εφαρμοστούν αυστηροί έλεγχοι για τους Ιορδανούς οδηγούς και τα φορτία που μεταφέρονται με φορτηγά καθώς και ότι στο σημείο θα τοποθετηθεί συγκεκριμένη δύναμη ασφαλείας.

Η Γέφυρα Άλενμπι είναι βασική δίοδος για το εμπόριο μεταξύ της Ιορδανίας και του Ισραήλ και η μόνη πύλη εξόδου για πάνω από 3 εκατ. Παλαιστίνιους στην υπό ισραηλινή κατοχή Δυτική Όχθη προς την Ιορδανία και τον υπόλοιπο κόσμο.

Το πέρασμα ξανάνοιξε για τη διέλευση ταξιδιωτών λίγο μετά την επίθεση αλλά παρέμεινε κλειστό για τα φορτηγά με βοήθεια. Τα Ηνωμένα Έθνη λένε ότι το πέρασμα είναι σημαντική δίοδος για τη μεταφορά τροφίμων, σκηνών και άλλων αγαθών στη Γάζα.

protothema.gr