Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έδωσε στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι διορία λίγων ημερών για να απαντήσει στην ειρηνευτική πρόταση που υποστηρίζεται από την Ουάσινγκτον, σύμφωνα με τους Financial Times. Το σχέδιο περιλαμβάνει παραχώρηση εδαφών από την Ουκρανία με αντάλλαγμα αμερικανικές εγγυήσεις ασφάλειας, ενώ ο Τραμπ φέρεται να πιέζει για επίτευξη συμφωνίας έως τα Χριστούγεννα.

Οι Financial Times αναφέρουν μάλιστα την Τρίτη ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θέλει να κλείσει η συμφωνία μέχρι τα Χριστούγεννα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, σύμφωνα με το δημοσίευμα, είπε σε Ευρωπαίους ηγέτες κατά τη διάρκεια δίωρης συνομιλίας το Σάββατο, ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, οι δύο απεστελμένοι του Τραμπ, τον πίεσαν να πάρει γρήγορη μια απόφαση. Ο Τραμπ ελπίζει ότι το Κίεβο θα συμφωνήσει τις επόμενες ημέρες δύο εβδομάδες.

Από την πλευρά του, ο Ζελένσκι είπε στους Αμερικανούς ότι χρειαζόταν χρόνο για να συμβουλευτεί άλλους Ευρωπαίους συμμάχους πριν απαντήσει στην πρόταση της Ουάσιγκτον, η οποία, σύμφωνα με το Κίεβο, θα μπορούσε να διχάσει τη Δύση.

Η Ουκρανία και ο πρόεδρος απορρίπτουν κατηγορηματικά το ενδεχόμενο της παραχώρησης των εδαφών, όπως του Ντονμπάς, χωρίς να απορρίπτουν συνολικά άλλα σημεία.

protothema.gr