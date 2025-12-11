Ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε συνοικία στο Χέιγουορντ στην ευρύτερη περιοχή του Σαν Φρανσίσκο, ενώ προκάλεσε και πυρκαγιά που κατέστρεψε κατοικίες.
Τουλάχιστον έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν έπειτα από την έκρηξη που οφείλεται σε ρήξη σε υπόγειο αγωγό αερίου.
Εκπρόσωπος της εταιρείας επιβεβαίωσε ότι ομάδα εργατών προκάλεσε ζημιά κατά τη διάρκεια εκσκαφών στις 7:35 π.μ. Η εταιρεία σταμάτησε τη ροή του αερίου στις 8:18 π.μ. και στις 9:38 π.μ. αναφέρθηκε έκρηξη.
Εν τω μεταξύ οι Αρχές έκλεισαν προληπτικά τμήμα του αυτοκινητόδρομο 238.
Δύο κατοικίες και ένα εργαστήριο υπέστησαν ζημιές, σύμφωνα με τις Αρχές.