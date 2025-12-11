Ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε συνοικία στο Χέιγουορντ στην ευρύτερη περιοχή του Σαν Φρανσίσκο, ενώ προκάλεσε και πυρκαγιά που κατέστρεψε κατοικίες.

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν έπειτα από την έκρηξη που οφείλεται σε ρήξη σε υπόγειο αγωγό αερίου.

WATCH: Large explosion destroys multiple homes after crew hits gas line in Hayward, California. At least 6 people injured pic.twitter.com/KWJvv1gUoY December 11, 2025

#BREAKING: The Alameda County Fire Department is battling a fire on the 800 block of Lewelling Boulevard in Hayward.



Watch live aerial coverage: https://t.co/Y7xPgrZzAN pic.twitter.com/mpDLFSlUYp — NBC Bay Area (@nbcbayarea) December 11, 2025

Εκπρόσωπος της εταιρείας επιβεβαίωσε ότι ομάδα εργατών προκάλεσε ζημιά κατά τη διάρκεια εκσκαφών στις 7:35 π.μ. Η εταιρεία σταμάτησε τη ροή του αερίου στις 8:18 π.μ. και στις 9:38 π.μ. αναφέρθηκε έκρηξη.

Εν τω μεταξύ οι Αρχές έκλεισαν προληπτικά τμήμα του αυτοκινητόδρομο 238.

Δύο κατοικίες και ένα εργαστήριο υπέστησαν ζημιές, σύμφωνα με τις Αρχές.

protothema.gr