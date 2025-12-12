Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο που φέρεται να καταγράφει τις τελευταίες στιγμές Ισραηλινών ομήρων μέσα στα τούνελ της Χαμάς, το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, τραβήχτηκε τα Χριστούγεννα του 2023.

Το υλικό δημοσιοποιήθηκε από τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) και απεικονίζει έξι ομήρους, άνδρες και γυναίκες, να επιχειρούν να γιορτάσουν το Χάνουκα με τον δικό τους τρόπο, υπό συνθήκες κράτησης. Όπως αναφέρεται, λίγο αργότερα εκτελέστηκαν από μέλη της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς.

Σύμφωνα με τον Ισραηλινό Στρατό, πρόκειται για τους Χερς Γκόλντμπεργκ-Πολίν, Καρμέλ Γκατ, Έντεν Γιερουσάλμι, Άλμογκ Σαρούσι, Όρι Ντανίνο και Άλεξ Λομπανόφ.

Heartbreaking footage uncovered by the IDF shows six Israeli hostages lighting Hanukkah candles in December 2023.



Suddenly it hit me: had they converted, their lives would have been saved and they would have been released.



None of them – and none of the other hostages – did.… pic.twitter.com/95OBZO4Ts9 — RealPalestina(א"י) 🇮🇱 (@LollllllaJR) December 12, 2025

Στο βίντεο φαίνονται οι έξι όμηροι να έχουν ανάψει μερικά κεράκια και να ανταλλάσουν ευχές μεταξύ τους. Μάλιστα, κάποια στιγμή κάνουν μια ομαδική αγκαλιά.

Φροντίζουν ο ένας τον άλλον

Όπως αναφέρουν οι Times Of Israel υπάρχει μια σαφής αίσθηση συντροφικότητας, καθώς οι έξι όμηροι φροντίζουν ο ένας τον άλλον, ώστε να επιβιώσουν, περιμένοντας τη σωτηρία που δεν ήρθε ποτέ.

Όταν τα σώματα των έξι ομήρων ανακαλύφθηκαν στα τέλη Αυγούστου 2024, βρέθηκαν σε μια στενή σήραγγα, έχοντας πυροβοληθεί πολλές φορές από κοντινή απόσταση, περιτριγυρισμένα από μπουκάλια γεμάτα με σκούρα ούρα και έναν πλαστικό κουβά που χρησιμοποιούνταν ως υποτυπώδης τουαλέτα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, συγγενείς των θυμάτων στους οποίους προβλήθηκε το συγκεκριμένο βίντεο εξέφρασαν τη θλίψη τους για τον χαμό των δικών τους ανθρώπων, αλλά και την ευγνωμοσύνη τους που στις τελευταίες στιγμές τους δεν ήταν μόνοι τους.

protothema.gr