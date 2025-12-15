Νεκροί μέσα στο σπίτι τους στο Μπρέντγουντ εντοπίστηκαν ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του, Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ, με την Αστυνομία του Λος Άντζελες να διερευνά την υπόθεση ως πιθανή ανθρωποκτονία.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το περιοδικό People, η κόρη τους, Ρόμι, ήταν εκείνη που τους εντόπισε νεκρούς το σπίτι τους στην οδό Chadbourne Avenue, στο Μπρέντγουντ, με τις Αρχές να ξεκινούν άμεσα τις σχετικές έρευνες. Την είδηση των θανάτων επιβεβαίωσε το βράδυ της Κυριακής εκπρόσωπος της οικογένειας Ράινερ, ο οποίος σε γραπτή δήλωση ανέφερε: «Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον τραγικό θάνατο της Μισέλ και του Ρομπ Ράινερ. Είμαστε συντετριμμένοι από αυτή την αιφνίδια απώλεια και ζητούμε σεβασμό στην ιδιωτικότητά μας σε αυτή την απίστευτα δύσκολη στιγμή».

Το People, το οποίο επικαλείται «πολλαπλές πηγές», παρουσίασε ως βασικό ύποπτο για τους δύο φόνους τον 32χρονο γιος του ζεύγους, Νικ, ο οποίος υπήρξε τοξικομανής και άστεγος.

Rob Reiner and his wife Michele were killed by their son, Nick Reiner, who has been suffering with a drug addiction for many years. pic.twitter.com/GbkChCxlqH — OSINT Europe (@Osinteurope) December 15, 2025

Σύμφωνα με την Αστυνομία του Λος Άντζελες, οι δύο σοροί βρέθηκαν μέσα στο σπίτι, ενώ πηγές των διωκτικών Αρχών ανέφεραν στους Los Angeles Times ότι μέλος της οικογένειας δίνει κατάθεση στο πλαίσιο της έρευνας. Άλλη πηγή, με γνώση της υπόθεσης αλλά χωρίς εξουσιοδότηση να μιλήσει δημόσια, επιβεβαίωσε ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις παραβίασης στο σπίτι και ότι τα τραύματα των θυμάτων είναι συμβατά με μαχαίρωμα. Σύμφωνα με το People, το ζευγάρι εντόπισε η κόρη τους, Ρόμι.

Σε συνέντευξη Τύπου αργά το βράδυ της Κυριακής, ο υπαρχηγός της LAPD, Άλαν Χάμιλτον, έδωσε περιορισμένες πληροφορίες, σημειώνοντας ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Όπως ανέφερε, οι αστυνομικοί εργάζονται για την εξασφάλιση εντάλματος έρευνας, προκειμένου να ξεκινήσει «διεξοδική» εξέταση τόσο στο εσωτερικό όσο και στον περιβάλλοντα χώρο της κατοικίας. «Σε αυτή τη φάση, το Αστυνομικό Τμήμα του Λος Άντζελες δεν αναζητά κάποιον ως ύποπτο ή πρόσωπο ενδιαφέροντος», δήλωσε, διευκρινίζοντας ότι κανένα άτομο δεν έχει τεθεί υπό κράτηση ούτε ανακρίνεται ως ύποπτο. Επιβεβαίωσε επίσης ότι το άτομο που ειδοποίησε αρχικά τις Αρχές βρισκόταν στο σπίτι, χωρίς ωστόσο να δοθούν στη δημοσιότητα περαιτέρω στοιχεία για την ταυτότητά του.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής του Λος Άντζελες ανέφερε ότι η Υπηρεσία είχε κληθεί στην κατοικία περίπου στις 3:30 το μεσημέρι για παροχή ιατρικής βοήθειας, οπότε και εντοπίστηκαν οι δύο σοροί.

Καριέρα πέντε δεκαετιών στο Χόλιγουντ και έντονη πολιτική δράση

Ο Ρομπ Ράινερ, 78 ετών, είχε καριέρα πέντε δεκαετιών στο Χόλιγουντ και θεωρούνταν μία από τις πλέον εμβληματικές φυσιογνωμίες της αμερικανικής βιομηχανίας του θεάματος. Στα πρώτα του βήματα έγινε γνωστός μέσα από τον ρόλο του Μάικλ «Μίτχεντ» Στίβικ στη θρυλική τηλεοπτική σειρά «All in the Family» (1971–1979), δίπλα στον Κάρολ Ο’ Κόνορ. Ως σκηνοθέτης υπέγραψε μερικές από τις πιο επιτυχημένες και διαχρονικές ταινίες του σύγχρονου αμερικανικού κινηματογράφου, όπως τα «When Harry Met Sally», «The Princess Bride» και «This Is Spinal Tap», ενώ το 1986 σκηνοθέτησε τη δραματική μεταφορά του έργου του Στίβεν Κινγκ «Stand by Me». Το 1992 ήταν υποψήφιος για Όσκαρ με την ταινία «A Few Good Men», με πρωταγωνιστές τον Τζακ Νίκολσον και τον Τομ Κρουζ.

Αγκαλιά με τον Τζακ Νίκολσον

Πέρα από τον κινηματογράφο, ο Ράινερ είχε έντονη πολιτική και κοινωνική δράση. Υπήρξε συνιδρυτής του American Foundation for Equal Rights, που πρωτοστάτησε στον αγώνα κατά της Πρότασης 8, η οποία απαγόρευε τον γάμο μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου στην Καλιφόρνια. Παράλληλα, ηγήθηκε της εκστρατείας για την Πρόταση 10, την Πρωτοβουλία Παιδιών και Οικογενειών της Καλιφόρνιας, ένα πρόγραμμα-ορόσημο για την πρώιμη παιδική ανάπτυξη, στο οποίο συμμετείχαν προσωπικότητες όπως ο Στίβεν Σπίλμπεργκ, ο Ρόμπιν Γουίλιαμς και ο πατέρας του, ο θρυλικός κωμικός Καρλ Ράινερ.

Ο Ρομπ Ράινερ με τους πρωταγωνιστές του «Όταν ο Χάρι γνώρισε τη Σάλι»

Στις προεδρικές εκλογές του 2004 είχε υποστηρίξει τον υποψήφιο των Δημοκρατικών Τζον Κέρι και είχε εμφανιστεί σε διαφημιστικά που καταφέρονταν εναντίον του απερχόμενου προέδρου Τζορτζ Μπους του νεότερου. Ο Ράινερ είχε επίσης υποστηρίξει δύο ακόμη προεδρικούς υποψήφιους των Δημοκρατικών, τους Αλ Γκορ και Χίλαρι Κλίντον.

Ο Ράινερ είχε παντρευτεί την Πένι Μάρσαλ, πρωταγωνίστρια της σειράς «Laverne & Shirley», το 1971, με τον γάμο τους να ολοκληρώνεται το 1981. Τη Μισέλ Σίνγκερ τη γνώρισε στα γυρίσματα του «When Harry Met Sally» και παντρεύτηκαν το 1989. Τα τελευταία χρόνια, η Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ δραστηριοποιήθηκε έντονα στην παραγωγή κινηματογραφικών έργων, μεταξύ των οποίων τα «Shock and Awe», «Albert Brooks: Defending My Life» και «Spinal Tap II: The End Continues», ενώ υπέγραψε και την παραγωγή του «God & Country», ντοκιμαντέρ για τον χριστιανικό εθνικισμό στις ΗΠΑ.

Το βράδυ της Κυριακής, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις είχαν αποκλείσει την περιοχή γύρω από την έπαυλη του ζευγαριού στο Μπρέντγουντ, με κίτρινη κορδέλα να σφραγίζει την οδό Chadbourne Avenue και περιπολικά να βρίσκονται στα δύο άκρα του δρόμου, ενώ ελικόπτερο παρακολουθούσε από αέρος την περιοχή. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι νεαρός άνδρας αποχώρησε από την αποκλεισμένη ζώνη γύρω στις 7:30 το απόγευμα με ένα λευκό Tesla, αρνούμενος να κάνει δηλώσεις.

Η δημοτική σύμβουλος Τρέισι Παρκ, στην περιφέρεια της οποίας υπάγεται το Μπρέντγουντ, δήλωσε ότι η LAPD έχει αυξήσει τις περιπολίες στην περιοχή «από υπερβολική προληπτική μέριμνα», εκφράζοντας παράλληλα τη θλίψη και την ανησυχία της.

Σε ξεχωριστή δήλωση, η δήμαρχος του Λος Άντζελες Κάρεν Μπας ανέφερε ότι είναι «συντετριμμένη από την τραγική απώλεια του Ρομπ και της συζύγου του Μισέλ», τονίζοντας τη διαχρονική πολιτιστική και κοινωνική του προσφορά. Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ και η Τζένιφερ Σίμπελ Νιούσομ χαρακτήρισαν τον Ράινερ «σπουδαίο σκηνοθέτη, συγγραφέα και ακτιβιστή», υπογραμμίζοντας ότι το έργο και η δράση του «έκαναν την Καλιφόρνια καλύτερο τόπο».

