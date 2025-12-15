Σε κρίσιμη καμπή βρίσκονται οι διαβουλεύσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία, καθώς ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι βρίσκεται στο Βερολίνο για επαφές με Ευρωπαίους ηγέτες, την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν για επίσπευση μιας συμφωνίας που θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό των εχθροπραξιών. Παρά τις δημόσιες αναφορές για πρόοδο, το ζήτημα των εδαφών παραμένει ανοιχτό και ιδιαίτερα ακανθώδες.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Reuters, μετά το πέρας των διήμερων συνομιλιών μεταξύ Αμερικανών και Ουκρανών αξιωματούχων στο Βερολίνο, Ουκρανοί διαπραγματευτές ξεκαθάρισαν στην αμερικανική πλευρά ότι απαιτούνται περαιτέρω συζητήσεις. Αν και ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας και επικεφαλής διαπραγματευτής Ρουστέμ Ουμέροφ έκανε λόγο για «πραγματική πρόοδο», Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι βασικά ζητήματα παραμένουν άλυτα.

«Τις τελευταίες δύο μέρες, οι ουκρανο-αμερικανικές διαπραγματεύσεις ήσαν εποικοδομητικές και παραγωγικές, και επιτεύχθηκε πραγματική πρόοδος. Η αμερικανική ομάδα με επικεφαλής τους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ εργάζεται εξαιρετικά εποικοδομητικά για να βοηθήσει την Ουκρανία να βρει έναν τρόπο για μια μόνιμη ειρηνευτική συμφωνία», έγραψε σε μια ανάρτηση στο X ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Ουκρανίας.

Κεντρικό σημείο τριβής εξακολουθεί να είναι το εδαφικό. Όπως ανέφερε η ίδια πηγή, οι Αμερικανοί διαπραγματευτές επέμειναν ότι η Ουκρανία θα πρέπει να συμφωνήσει σε απόσυρση στρατευμάτων από την περιοχή του Ντονέτσκ, θεωρώντας το ζήτημα αυτό κομβικό για τη ρωσική πλευρά. Το Ντονμπάς παραμένει ένα από τα βασικά μέτωπα του πολέμου, με τη Μόσχα να ελέγχει μεγάλο μέρος της περιοχής.

Η περιοχή του Ντονμπάς και τα εδάφη που ελέγχουν η Ρωσία και η Ουκρανία. Πηγή: Sky News

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα ο αρχηγός των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων δήλωσε πως οι ρωσικές δυνάμεις προελαύνουν κατά μήκος ολόκληρης της γραμμής του μετώπου και ότι έχουν αναπτυχθεί πρόσθετες εφεδρείες σε πόλεις της περιφέρειας του Ντονέτσκ.

Παράλληλα με τις επαφές Ουκρανίας–ΗΠΑ, στο Βερολίνο πραγματοποιείται συνάντηση Ευρωπαίων ηγετών με οικοδεσπότη τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, σε μια σαφή επίδειξη στήριξης προς το Κίεβο. Στις συνομιλίες συμμετέχουν, πέραν του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν που θα αφιχθεί το βράδυ της Δευτέρας στο Βερολίνο, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ, καθώς και οι επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

Εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης ανέφερε ότι στο δείπνο εργασίας έχουν προσκληθεί και ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, καθώς και ο Τζάρεντ Κούσνερ, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί αν τελικά θα παραστούν.

Από αριστερά: Στηβ Γουίκτοφ, Τζάρεντ Κούσνερ, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Φρίντριχ Μερτς

Στο τραπέζι των διαβουλεύσεων παραμένουν, πέρα από το εδαφικό, το μελλοντικό μέγεθος και η δομή των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, καθώς και το πλαίσιο των εγγυήσεων ασφαλείας που θα μπορούσαν να παράσχουν οι σύμμαχοι του Κιέβου σε περίπτωση συμφωνίας. Οι επαφές συνεχίζονται, με το Βερολίνο να μετατρέπεται προσωρινά στο κεντρικό διπλωματικό πεδίο για την επόμενη φάση του πολέμου.

Συμφωνία Γερμανίας και Ουκρανίας για συνεργασία στον τομέα των οπλικών συστημάτων

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με την BILD, η οποία επικαλείται γερμανικές κυβερνητικές πηγές, Ουκρανία και Γερμανία κατέληξαν σε σχέδιο 10 σημείων:

Τακτικές διαβουλεύσεις υψηλού επιπέδου για την αμυντική πολιτική, μέσω των υπουργείων Άμυνας των δύο χωρών

Δημιουργία γραφείου σύνδεσης για την ουκρανική αμυντική βιομηχανία στο Βερολίνο (Ukraine Freedom House) για τη βελτίωση της δικτύωσης με γερμανικές εταιρίες και ταυτόχρονα ενίσχυση των σημείων επαφής για τη γερμανική βιομηχανία ασφάλειας και άμυνας στην Ουκρανία – μέσω και της γερμανικής πρεσβείας στο Κίεβο

Περισσότερο προσωπικό και περισσότερες αρμοδιότητες για το γραφείο του Γερμανού στρατιωτικού ακολούθου στην πρεσβεία στο Κίεβο, συνεχής ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις ανάγκες για όπλα

Νέα εμβληματικά έργα για την από κοινού έρευνα, ανάπτυξη και παραγωγή όπλων. Αυτά τα έργα στοχεύουν στην αξιοποίηση του ηγετικού ρόλου της ουκρανικής βιομηχανίας στα drones και τις σχετικές τεχνολογίες

Συνεχής μεταφορά τεχνολογίας μέσω ακόμη περισσότερων κοινών αμυντικών επιχειρήσεων με αμφίδρομη ανταλλαγή. Αυτό σημαίνει επίσης ότι θα γίνεται στην Γερμανία παραγωγή αμυντικού εξοπλισμού που αναπτύχθηκε στην Ουκρανία

Οικοδόμηση μιας μεγάλης συμμαχίας προμήθειας όπλων με Ευρωπαίους εταίρους προς όφελος της Ουκρανίας – εν μέρει συμπεριλαμβανομένου εξοπλισμού που κατασκευάζεται στην Ουκρανία

Ενσωμάτωση της ουκρανικής βιομηχανίας στην πανευρωπαϊκή αγορά άμυνας

Πιθανή χρήση ομοσπονδιακών εγγυήσεων για επενδύσεις στην αμυντική βιομηχανία στην Ουκρανία

Συνεχής ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τα γεγονότα στο μέτωπο. Τα σχέδια περιλαμβάνουν τη μετάδοση και χρήση καταγεγραμμένων, ψηφιακών δεδομένων πεδίου μάχης από την Ουκρανία, καθώς και την ανταλλαγή πρακτικής εμπειρίας σχετικά με την ανάπτυξη γερμανικών αμυντικών τεχνολογιών στην Ουκρανία

Δημιουργία ειδικής δικλείδας ασφαλείας κατά της διαφθοράς για τις συμφωνίες όπλων με την Ουκρανία.

