Η Sarah Dzafce, εκπρόσωπος της Φινλανδίας στον διαγωνισμό ομορφιάς Miss Universe που έγινε τον περασμένο μήνα στην Ταϊλάνδη, προκάλεσε κατακραυγή μετά από φωτογραφία στην οποία τραβάει τις άκρες των ματιών της.

Τη φωτογραφία συνόδευε λεζάντα που έγραφε «τρώγοντας με έναν Κινέζο».

Η χειρονομία αυτή θεωρείται προσβλητική για τους κατοίκους της ανατολικής Ασίας, με αποτέλεσμα να υπάρξουν αντιδράσεις στην Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα και την Κίνα, ενώ επηρεάστηκε ακόμη και η εθνική αεροπορική εταιρεία της Φινλανδίας, η Finnair.

Ακόμη και ο πρωθυπουργός της Φινλανδίας παρενέβη τη Δευτέρα, λέγοντας ότι τέτοιες χειρονομίες ήταν «απερίσκεπτες και ανόητες» και ότι η διαμάχη που ακολούθησε ήταν «επιζήμια» για τη χώρα.

Έχασε τον τίτλο της η Μις Φινλανδία

Τελικά, η Dzafce έχασε τον τίτλο της Miss Finland. Η ίδια υποστήριξε ότι η χειρονομία ήταν αντίδραση σε πονοκέφαλο κατά τη διάρκεια δείπνου και ότι η προσβλητική λεζάντα προστέθηκε από φίλο της χωρίς τη συγκατάθεσή της.

Ζήτησε συγγνώμη μέσω Instagram, εκφράζοντας λύπη για τη δυσφορία που προκάλεσε και τονίζοντας τον σεβασμό της προς όλους τους ανθρώπους. Παρ’ όλα αυτά, η συγγνώμη θεωρήθηκε από κάποιους ανεπαρκής, καθώς γράφτηκε στα φινλανδικά.

