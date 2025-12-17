Την επιστροφή του ρωσικού αντιαεροπορικού συστήματος S-400, που αγόρασε πριν από σχεδόν 10 χρόνια, επιδιώκει η Άγκυρα, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Βloomberg.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν φέρεται να έθεσε το ζήτημα στον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν κατά τη διάρκεια συνάντησης στο Τουρκμενιστάν την περασμένη εβδομάδα.

Παρόμοιες συζητήσεις είχαν πραγματοποιηθεί νωρίτερα μεταξύ αξιωματούχων των δύο χωρών, γράφει το Bloomberg που επικαλείται άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα.

Το Κρεμλίνο αρνείται ότι έγινε μια τέτοια προσφορά.

Σε κάθε περίπτωση είναι μια προσπάθεια της Τουρκίας να εξομαλύνει τις σχέσεις της με τις ΗΠΑ και τελικά να ξαναμπεί στο πρόγραμμα των αμερικανικών μαχητικών F-35.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι η Τουρκία επιδιώκει και την επιστροφή των χρημάτων που κατέβαλε στη Ρωσία (πρόκειται για ποσό πολλών δισ. δολαρίων). Μια επιλογή είναι ένα είδος συμψηφισμού από την αγορά ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Οι ΗΠΑ πιέζουν εδώ και χρόνια την Άγκυρα να επιστρέψουν το οπλικό σύστημα, η αγορά του οποίου οδήγησε σε αμερικανικές κυρώσεις και στην απομάκρυνση της Τουρκίας από το πρόγραμμα F-35 το 2019.

Την περασμένη εβδομάδα ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Τουρκία Τομ Μπάρακ δήλωσε ότι η Τουρκία είναι πιο κοντά στο να παραχωρήσει το αντιαεροπορικό σύστημα, ενώ προέβλεψε ότι το ζήτημα θα λυθεί σε 4-6 μήνες.

Η επαναφορά της Άγκυρας στο πρόγραμμα δεν είναι καθόλου απλή και εξαρτάται από το Κογκρέσο και όχι την απόφαση ενός προέδρου.

Από την άλλη πλευρά φαίνεται και ότι η Άγκυρα αναζητεί τρόπο να απαλλαγεί από τους S-400 με τρόπο που δεν θα πλήξει τις σχέσεις της με τη Μόσχα.

Η Τουρκία αποβλήθηκε από το πρόγραμμα των F-35 το 2019 και την επόμενη χρονιά η Ουάσιγκτον επέβαλε κυρώσεις στο πλαίσιο του νόμου CAATSA (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act), οι οποίες περιορίζουν την πρόσβαση της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας σε ευαίσθητη αμερικανική τεχνολογία.

