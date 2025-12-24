Ένα σατιρικό βίντεο με αιχμές προς την Ευρώπη, στο οποίο αποδίδονται όλα τα μεγάλα προβλήματα –από το μεταναστευτικό μέχρι το αυξημένο κόστος ενέργειας και τροφίμων– στον Βλαντιμίρ Πούτιν και τη Ρωσία, έδωσε στη δημοσιότητα το Russia Today, υιοθετώντας έντονα ειρωνικό και προκλητικό ύφος.

Στο βίντεο πρωταγωνιστεί μια οικογένεια «κάπου στην Ευρώπη» την παραμονή των Χριστουγέννων.

«Μετανάστες βρίσκονται δίπλα στο χριστουγεννιάτικο δέντρο; Όλα οφείλονται στον Πούτιν» ξεκινά το κλιπ του RT.

«Είναι πολύ αυξημένοι οι λογαριασμοί της ενέργειας;» είναι η επόμενη ερώτηση με τον πατέρα της οικογένειας να κάνει ποδήλατο για να έχει ρεύμα το σπίτι: «Όλα οφείλονται στον Πούτιν»

«Νιώθετε ότι σας εξαπατούν με τις τιμές των τροφίμων; Φταίει ο Πούτιν, γαμώτο» συνεχίζει το τρολάρισμα.

«Οι φόροι σας χρηματοδοτούν τον πόλεμο; Όλα οφείλονται σε όσα έχει πει ο Πούτιν» το επόμενο χτύπημα του ρωσικού δικτύου το οποίο στη συνέχεια «καρφώνει» και την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κάνοντας σχόλιο για τη «γραφειοκρατία που κατατρέχει τους Ευρωπαίους».

Στα επόμενα πλάνα, μάλιστα, φαίνεται ένας Άγιος Βασίλης με τα χρώματα της Ουκρανίας να αρπάζει τα δώρα των παιδιών αλλά «για όλα αγάπη μου φταίει ο Πούτιν»

«Δεν έχετε κάποια ελπίδα για τα φετινά Χριστούγεννα; Για όλα φταίει η απειλή του Πούτιν» συνεχίζει το βίντεο στο οποίο εμφανίζονται και δυτικοί δημοσιογράφοι όπως ο Άντερσον του CNN και ο Πιρς Μόργκαν να λένε «για όλα φταίει ο Πούτιν».

«Αγαπητοί Ευρωπαίου, κρατείστε την τυφλή πίστη για τον Άγιο Βασίλη» καταλήγει το βίντεο-τρολάρισμα του Russia Today

Δείτε το βίντεο του Russia Today

