Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε σήμερα την πρόθεσή του να οργανώσει σύνοδο συμμάχων του Κιέβου στο Παρίσι στις αρχές Ιανουαρίου, προκειμένου να συζητηθούν οι εγγυήσεις ασφαλείας που ζητεί η Ουκρανία, στο πλαίσιο πιθανής συμφωνίας ειρήνης με τη Ρωσία.

«Οι χώρες της συμμαχίας των προθύμων θα συγκεντρωθούμε στο Παρίσι στις αρχές Ιανουαρίου για να οριστικοποιήσουμε τη συγκεκριμένη συμβολή της καθεμιάς», ανέφερε ο Μακρόν μέσω X, μετά τη συνομιλία που είχαν ο ίδιος και άλλοι ευρωπαίοι ηγέτες με τους ομολόγους του της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Along with several other European leaders, I took part this evening in an exchange with Presidents @ZelenskyyUa and @realDonaldTrump. I then spoke with President Zelensky.



We are making progress on the security guarantees that will be central to building a just and lasting… December 29, 2025

protothema.gr