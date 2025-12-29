Νέα τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών είχε θετική συνομιλία με τον Ρώσο ομόλογό του, με αντικείμενο τις εξελίξεις στην Ουκρανία.

President Trump has concluded a positive call with President Putin concerning Ukraine. December 29, 2025

Την ίδια ώρα, η Μόσχα επιβεβαίωσε τη νέα τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Πούτιν και του Τραμπ. Λεπτομέρειες έδωσε ο σύμβουλος του Ρώσου προέδρου Γιούρι Ουσάκοφ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Ρώσος ηγέτης δήλωσε «σαφώς» στον πρόεδρο των ΗΠΑ ότι η διαπραγματευτική θέση της Μόσχας μετά την ουκρανική επίθεση στην προεδρική κατοικία θα αναθεωρηθεί.

Ο Τραμπ, όπως σημείωσε ο Ουσάκοφ, ήταν σοκαρισμένος και εξοργισμένος από την επίθεση του Κιέβου στην κατοικία του Ρώσου ηγέτη.

protothema.gr