Έντεκα χρόνια μετά την εξαφάνιση της πτήσης MH370, με 239 επιβαίνοντες, το μυστήριο παραμένει άλυτο, παρά τις εκτεταμένες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε Ινδικό Ωκεανό και γειτονικές περιοχές.

Στις 30 Δεκεμβρίου ξεκινά νέα έρευνα στον βυθό του Ινδικού Ωκεανού, ανοιχτά της Δυτικής Αυστραλίας, από την αμερικανική εταιρεία Ocean Infinity.

Την ίδια ώρα, ειδικός στην ασφάλεια των αερομεταφορών παρουσιάζει τις πέντε πιο ρεαλιστικές εκδοχές για το τι μπορεί να συνέβη.

1. Αυτοκτονία του πιλότου

Η πιο συζητημένη θεωρία αφορά τον κυβερνήτη της πτήσης, τον 53χρονο Ζαχάρι Σαχ, ο οποίος απογειώθηκε από την Κουάλα Λουμπούρ με προορισμό το Πεκίνο.

Σύμφωνα με αυτό το σενάριο, ο πιλότος φέρεται να απέκλεισε τον συγκυβερνήτη από το πιλοτήριο, να απενεργοποίησε τα συστήματα επικοινωνίας και να προκάλεσε αποσυμπίεση της καμπίνας, οδηγώντας σε υποξία τους επιβάτες και το πλήρωμα.

Η εκδοχή υποστηρίζει ότι στη συνέχεια πέταξε το αεροσκάφος κατά μήκος των συνόρων Μαλαισίας – Ταϊλάνδης για να αποφύγει στρατιωτικά ραντάρ και κατευθύνθηκε νότια, σε σημείο όπου πίστευε ότι δεν θα εντοπιστεί ποτέ.

Ωστόσο, η επίσημη έκθεση αναφέρει ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις ψυχολογικών προβλημάτων, αλλαγών στη συμπεριφορά ή οικογενειακών πιέσεων.

Αντίστοιχα, ο 27χρονος συγκυβερνήτης Φαρίκ Αμπντούλ Χαμίντ, που πετούσε Boeing 777 μόλις για πέμπτη φορά, θεωρείται απίθανο να είχε τη δυνατότητα να εκτελέσει ένα τόσο περίπλοκο σχέδιο.

2. Κατάληψη του αεροσκάφους από πιλότο

Μια δεύτερη, λιγότερο διαδεδομένη εκδοχή θέλει έναν από τους πιλότους να προσπάθησε να καταλάβει το αεροσκάφος με σκοπό να το προσγειώσει ή να το εγκαταλείψει κάτω από βιώσιμες συνθήκες, αλλά να απέτυχε και να υπέκυψε στην υποξία.

Και αυτή η θεωρία όμως καταρρίπτεται από τα πορίσματα των ερευνητών, οι οποίοι δεν εντόπισαν οικονομικά προβλήματα, προσωπικές συγκρούσεις ή ενδείξεις άγχους στις επικοινωνίες ανάμεσα στους πιλότες.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι τα συστήματα απελευθέρωσης των μασκών οξυγόνου δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν χειροκίνητα από το πιλοτήριο.

3. Αεροπειρατεία από επιβάτη ή μέλος του πληρώματος καμπίνας

Με 227 επιβάτες και 10 μέλη πληρώματος καμπίνας, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο αεροπειρατείας από άτομο εντός του αεροσκάφους.

Παρότι είχαν εφαρμοστεί όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας στο αεροδρόμιο της Κουάλα Λουμπούρ, η ιστορία έχει δείξει ότι κανένα σύστημα δεν είναι απολύτως αλάνθαστο.

Δύο Ιρανοί επιβάτες ταξίδευαν με κλεμμένα ευρωπαϊκά διαβατήρια, ωστόσο οι έρευνες κατέληξαν στο ότι επρόκειτο για παράτυπους μετανάστες χωρίς τρομοκρατικά κίνητρα.

Όσο για τα μέλη του πληρώματος καμπίνας, όλοι είχαν οικογένειες και παιδιά, στοιχείο που θεωρείται αποτρεπτικό για τέτοια ενέργεια.

4. Τηλεχειρισμός του αεροσκάφους μέσω κυβερνοεπίθεσης

Μία από τις πιο αμφιλεγόμενες θεωρίες που αγγίζει τα όρια της συνωμοσιολογίας είναι η απομακρυσμένη κατάληψη του αεροσκάφους μέσω κυβερνοεπίθεσης.

Παρότι η Boeing είχε κατοχυρώσει από το 2003 πατέντα για σύστημα απομακρυσμένου ελέγχου αεροσκαφών σε περίπτωση αεροπειρατείας, η ίδια η εταιρεία διαβεβαίωσε ότι η τεχνολογία αυτή δεν έχει ποτέ εγκατασταθεί σε εμπορικά αεροσκάφη.

Η επίσημη έκθεση είναι κατηγορηματική: δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποστηρίζουν ότι το MH370 μπορούσε να ελεγχθεί ή ελέγχθηκε εξ αποστάσεως.

5. Κατάληψη από λαθρεπιβάτη

Η τελευταία εκδοχή αφορά την πιθανότητα ύπαρξης λαθρεπιβάτη, ο οποίος επιβιβάστηκε πριν από την απογείωση και κρυβόταν σε χώρο κάτω από το πιλοτήριο. Ο ειδικός Φίλιπ Μπάουμ θεωρεί αυτό το σενάριο δεύτερο σε πιθανότητα μετά την αυτοκτονία πιλότου.

Παρότι θεωρητικά ένας τέτοιος χώρος υπάρχει και θα μπορούσε να επιτρέψει την απενεργοποίηση του αναμεταδότη, το σενάριο παρουσιάζει σοβαρές αδυναμίες: ο δράστης θα έπρεπε να εξουδετερώσει πλήρωμα και επιβάτες, να μην δηλωθεί ποτέ η απουσία του και να υπάρχει σαφές κίνητρο, το οποίο δεν έχει προκύψει.

Το μυστήριο παραμένει

Καμία από τις πέντε εκδοχές δεν έχει επιβεβαιωθεί. Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, μόνο ο εντοπισμός του αεροσκάφους μπορεί να δώσει οριστικές απαντήσεις. Μέχρι τότε, η εξαφάνιση της πτήσης MH370 παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα αινίγματα στην ιστορία της πολιτικής αεροπορίας.

