Αναστάτωση και έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει στο Γκελζενκίρχεν της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας μία από τις μεγαλύτερες τραπεζικές διαρρήξεις των τελευταίων ετών στη Γερμανία.

Άγνωστοι δράστες εκμεταλλεύτηκαν την περίοδο των Χριστουγέννων και, ενεργώντας με επαγγελματικό τρόπο, εισέβαλαν στο θησαυροφυλάκιο υποκαταστήματος της τράπεζας Sparkasse, αφαιρώντας το περιεχόμενο χιλιάδων θυρίδων ασφαλείας. Σύμφωνα με εκτιμήσεις των ερευνητικών αρχών, η συνολική αξία των κλοπιμαίων ξεπερνά τα 30 εκατομμύρια ευρώ.

Ansturm vor aufgebohrter Sparkasse – Kunden zittern die Knie pic.twitter.com/znOvsQV3lU December 29, 2025

Κινηματογραφική διάρρηξη

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες της αστυνομίας, οι διαρρήκτες μπήκαν στο κτίριο από χώρο στάθμευσης. Διέσχισαν διαδοχικούς χώρους, άνοιξαν πόρτες και κατέληξαν σε ένα αρχείο, από όπου έσπασαν έναν τοίχο για να εισέλθουν απευθείας στο θησαυροφυλάκιο, αναφέρει το ρεπορτάζ της BILD. Για τη διάνοιξη χρησιμοποιήθηκε ειδικός εξοπλισμός, πιθανότατα βιομηχανικό τρυπάνι, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι πρόκειται για οργανωμένη και καλά προετοιμασμένη επιχείρηση.

Το μέγεθος της ζημιάς θεωρείται τεράστιο. Στο συγκεκριμένο θησαυροφυλάκιο υπάρχουν περίπου 3.300 θυρίδες διαφόρων μεγεθών, οι οποίες ανήκουν σε περίπου 2.700 πελάτες. Κάθε θυρίδα καλύπτεται ασφαλιστικά έως το ποσό των 10.300 ευρώ. Θεωρητικά, αν είχαν παραβιαστεί όλες και ήταν πλήρως γεμάτες, η ασφαλιστική αποζημίωση θα μπορούσε να φτάσει τα 33,99 εκατομμύρια ευρώ. Οι ερευνητές δεν αποκλείουν ένα τόσο υψηλό ύψος ζημιάς, αν και η ακριβής εικόνα θα προκύψει μόνο αφού επικοινωνήσουν με όλους τους ενοικιαστές.

„Ich habe ein großes Schließfach, dort liegt Geld und Gold im Wert von 100.000 Euro“ https://t.co/cuq2XzVCH7 pic.twitter.com/OsDlasRu8N December 30, 2025

Τις τελευταίες ημέρες εκτυλίχθηκαν δραματικές σκηνές έξω από το υποκατάστημα. Εκατοντάδες ανήσυχοι πελάτες συγκεντρώθηκαν, ζητώντας απαντήσεις για τα χρήματά τους, τα κοσμήματα και τις αποταμιεύσεις μιας ζωής. Την Τρίτη το πρωί, οι πόρτες της τράπεζας παρέμειναν κλειστές, ενώ η αστυνομία ζήτησε από το πλήθος να αποχωρήσει για να αποφευχθεί κλιμάκωση της έντασης. Αρκετοί πελάτες δήλωσαν απογοητευμένοι και οργισμένοι, με ορισμένους να έχουν ήδη απευθυνθεί σε δικηγόρους.

Η διοίκηση της Sparkasse ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την ασφαλιστική εταιρεία και ότι η ενημέρωση των πελατών αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα. Όπως δήλωσε εκπρόσωπος της τράπεζας, όλοι οι ενοικιαστές θυρίδων θα ειδοποιηθούν προσωπικά και θα λάβουν οδηγίες για τα απαραίτητα έγγραφα αποζημίωσης. Παράλληλα, επισημάνθηκε ότι οι πελάτες μπορούσαν να έχουν συνάψει πρόσθετη ασφάλιση για μεγαλύτερα ποσά.

