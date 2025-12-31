Με αυξημένα μέτρα ασφαλείας υποδέχεται η Αυστραλία το νέο έτος, μετά τα τραγικά γεγονότα που σημειώθηκαν τον Δεκέμβριο στην παραλία Μπόνταϊ.

Στο Σίδνεϊ, το διεθνώς γνωστό σόου πυροτεχνημάτων πάνω από τη γέφυρα του λιμανιού και την Όπερα φώτισε τον ουρανό, προσφέροντας εντυπωσιακό θέαμα στους χιλιάδες παρευρισκόμενους.

Χιλιάδες βαριά οπλισμένοι αστυνομικοί περιπολούν τους δρόμους στο πλαίσιο των αυξημένων μέτρων ασφαλείας μετά την επίθεση, η οποία στόχευσε την εβραϊκή κοινότητα της Αυστραλίας και είχε σαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 15 άτομα. Ήταν η πιο θανατηφόρα ένοπλη επίθεση στη χώρα από το 1996.

Νωτίτερα το νέο έτος είχε υποδεχθεί η Νέα Ζηλανδία. Στην Ώκλαντ, η αλλαγή του χρόνου συνοδεύτηκε από πεντάλεπτη εντυπωσιακή επίδειξη πυροτεχνημάτων από τον εμβληματικό Sky Tower, παρά τις βροχερές καιρικές συνθήκες που ανάγκασαν την ακύρωση κάποιων μικρότερων εκδηλώσεων στο βόρειο τμήμα του νησιού.

Πρώτη υποδέχθηκε το νέο έτος η ατόλη Κιριτιμάτι στο Κιριμπάτι –γνωστή και ως Νήσος των Χριστουγέννων– λόγω της ιδιαίτερης ζώνης ώρας της χώρας στον μέσο του Ειρηνικού Ωκεανού.

