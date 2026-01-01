Συγκλονιστικό βίντεο από τη φονική πυρκαγιά στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας έδωσαν στη δημοσιότητα ελβετικά μέσα ενημέρωσης, καταγράφοντας τις δραματικές στιγμές κατά τις οποίες δεκάδες άνθρωποι προσπαθούν να απεγκλωβιστούν από το φλεγόμενο μπαρ.

Μάλιστα, αρκετός κόσμος είχε εγκλωβιστεί στις σκάλες του μπαρ, στην προσπάθειά τους για να βγουν από το κτίριο, με τις στιγμές να είναι συγκλονιστικές. Οι μέχρι τώρα πληροφορίες από τις τοπικές Αρχές αναφέρουν πως τουλάχιστον 47 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ ο Ιταλός ΥΠΕΞ, Αντόνιο Ταγιάνι έκανε λόγο για 16 Ιταλούς που αγνοούνται.



Δείτε το βίντεο:

🚨🇨🇭🔥 Des personnes prises au piège par les flammes dans le bar de Crans-Montana tentent désespérément de s'échapper par la seule issue, qui est bloquée. (témoins)

Η στιγμή που το μπαρ παίρνει φωτιά

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρεται να αποτυπώνει τις πρώτες στιγμές της φωτιάς που ξέσπασε στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας, προκαλώντας ανείπωτη τραγωδία.

Στο βίντεο φαίνονται οι φλόγες να εξαπλώνονται στην οροφή του κτιρίου, ενώ παράλληλα ακούγεται μουσική και διακρίνονται θαμώνες να φεύγουν από τον χώρο.

Το ίδιο βίντεο δείχνει και πλάνα από το εξωτερικό του μπαρ που έχει τυλιχθεί στις φλόγες και ακούγεται κόσμος να ουρλιάζει έντρομος.

Δείτε το βίντεο με τη φωτιά στο μπαρ:

🔴🇨🇭 FLASH INFO – Une vidéo capture le départ de l'incendie au bar « Le Constellation » à Crans-Montana (VS), alors que le plafond s'embrase.
#Suisse #CransMontana #Incendie

— Media Express (@media_express_e) January 1, 2026

Όπως αναφέρουν οι Αρχές, από τα μέχρι στιγμής στοιχεία δεν προκύπτει ένδειξη τρομοκρατικής ενέργειας, με το περιστατικό να αποδίδεται σε ατύχημα.

«Το δυστύχημα ένα από τα χειρότερα της ιστορίας της χώρας»

Ο πρόεδρος της Ελβετίας, Γκι Παρμελέν έφτασε το απόγευμα της Πέμπτης στο Κραν Μοντανά και επισκέφθηκε τον τόπο της καταστροφικής πυρκαγιάς, συνοδευόμενος από τον Σύμβουλο του Κράτους του Βαλαί, Στεφάν Ντανζέρ, υπεύθυνο για την ασφάλεια, και τον Πρόεδρο του Κρατικού Συμβουλίου του Βαλάι, Ματίας Ρεϊνάρντ. Ο Παρμελέν πήγε στο καμένο μπαρ, το οποίο είναι πλέον περιτριγυρισμένο από λευκές σκηνές που έχουν στήσει η αστυνομία και οι διασώστες.



«Το δυστύχημα στο Κραν Μοντανά είναι ένα από τα χειρότερα της ιστορίας της χώρας. Πρόκειται για μία από τις χειρότερες τραγωδίες για την χώρα. Τα συλλυπητήρια μας στις οικογένειες των θυμάτων. Είναι σε εξέλιξη ακόμη και αυτή την στιγμή η διαδικασία ταυτοποίησης των θυμάτων», είπε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο πρόεδρος της Ελβετίας Γκι Παρμελέν.

Στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, οι Αρχές γνωστοποιήσαν πως οι νεκροί είναι «πάνω από 40» και οι τραυματίες 115, ενώ η αστυνομία της Ελβετίας ανέφερε πως χρειάστηκαν περισσότερες από 3.30 ώρες για να μεταφερθούν οι τραυματίες σε νοσοκομεία ακόμη και στην Ιταλία. Από τα συνολικά 180 άτομα που κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθούν στα νοσοκομεία, οι 60 νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Σιόν . Παράλληλα, Γαλλία, Ιταλία και Γερμανία δήλωσαν άμεσα πως οι νοσοκομειακές μονάδες που διαθέτουν πλησίον της περιοχής είναι διαθέσιμες.



«Δεν θα μπω λόγω ρόλου στις λεπτομέρειες που έφεραν αυτή την τραγωδία αλλά οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη και θα υπάρξει επίσημη και λεπτομερής ανακοίνωση για τα αίτια», συμπλήρωσε ο Παρμελέν, κηρύσσοντας παράλληλα πενθήμερο εθνικό πένθος στην Ελβετία.

«Οφείλουμε απαντήσεις στις οικογένειες των θυμάτων αλλά και τους τραυματίες και δεν θα υπάρξει η παραμικρή καθυστέρηση στην αποκάλυψη των αιτίων της τραγωδίας. Τα περισσότερα από τα θύματα ήταν νέοι άνθρωποι», ανέφερε.



Από την πλευρά του ο Ματίας Ρεϊνάρ, ο πρόεδρος συμβουλίου για το καντόνι είπε πως «η ταυτοποίηση των θυμάτων παρά τον χρόνο που έχει μεσολαβήσει και τα μέσα που η Ελβετία διαθέτει είναι εξαιρετικά δύσκολη καθώς έχουν απανθρακωθεί».



«Σερβιτόρος στους ώμους συναδέλφου του έβαλε φωτιά στο ταβάνι του μπαρ με βεγγαλικό»

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις των ελβετικών αρχών, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στη 01:30 τα ξημερώματα τοπική ώρα (02:30 ώρα Ελλάδας) στο μπαρ Le Constellation, που βρίσκεται στο θέρετρο της νοτιοδυτικής Ελβετίας. Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς εξακολουθούν να διερευνώνται, ωστόσο οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για δυστύχημα και όχι για εσκεμμένη ενέργεια.

«Σερβιτόρος στους ώμους συναδέλφου του έβαλε φωτιά στο ταβάνι του μπαρ με βεγγαλικό» λέει αυτόπτης μάρτυρας

Σύμφωνα με τη μαρτυρία μιας αυτόπτη μάρτυρα, που μεταδίδει η Daily Mail, η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε όταν ένας σερβιτόρος, που χόρευε ανεβασμένος στους ώμους συναδέλφου του, κράτησε πολύ κοντά στο ταβάνι ένα αναμμένο βεγγαλικό, σαν αυτό που βάζουμε στις τούρτες γενεθλίων. «Το βεγγαλικό πλησίασε υπερβολικά και μέσα σε λίγα λεπτά το ταβάνι πήρε φωτιά», δήλωσε η γυναίκα που βρισκόταν στον χώρο, περιγράφοντας τις στιγμές πριν από την έκρηξη.

Άλλη γυναίκα που κατάφερε να διαφύγει περιέγραψε τον πανικό που ακολούθησε: «Η σκάλα εξόδου από το νυχτερινό κλαμπ ήταν εξαιρετικά στενή. Ο κόσμος έσπρωχνε μαζικά. Προλάβαμε να βγούμε την τελευταία στιγμή».

Το γεγονός ότι η φωτιά ξεκίνησε στο υπόγειο του μπαρ επιβεβαίωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας της περιοχής, Φρεντερίκ Γκίσλερ, σημειώνοντας ότι ακολούθησε συνωστισμός, καθώς οι θαμώνες προσπαθούσαν απεγνωσμένα να διαφύγουν από τη μοναδική σκάλα που οδηγούσε στο ισόγειο και έξω.

Μια άλλη αυτόπτης μάρτυρας που ονομάζεται Έμμα δήλωσε ότι η φωτιά ξεκίνησε αφού ο κόσμος άρχισε να γιορτάζει κρατώντας μπουκάλια σαμπάνιας, στα οποία ήταν σφηνωμένα βεγγαλικά. «Κάποια από τα μπουκάλια ήταν κοντά στο ταβάνι και αυτό άρπαξε φωτιά. Όλο το ταβάνι τυλίχθηκε στις φλόγες και η φωτιά εξαπλώθηκε απίστευτα γρήγορα. Μέσα σε δευτερόλεπτα τρέχαμε έξω ουρλιάζοντας και κλαίγοντας», είπε.

Παρόμοια ήταν και η μαρτυρία μιας άλλης κοπέλας, της Βικτόρια, η οποία ανέφερε ότι «πυροτεχνήματα μέσα σε μπουκάλια σαμπάνιας προκάλεσαν την έκρηξη», προσθέτοντας ότι «ολόκληρο το ταβάνι του μπαρ τυλίχθηκε στις φλόγες». Όπως είπε, τα παράθυρα είχαν μαυρίσει από τον καπνό, και η ίδια πιστεύει ότι πολλοί από τους παρευρισκόμενους έχασαν τη ζωή τους από ασφυξία. «Κάποιοι έσπαγαν τα τζάμια για να μπει αέρας. Ακόμα τρέμω· πολλοί έκλαιγαν βγαίνοντας. Επικρατούσε μαζικός πανικός», κατέληξε.

Σε απόλυτο σοκ το ζευγάρι Γάλλων ιδιοκτητών του μπαρ – Με εγκαύματα νοσηλεύεται η γυναίκα

Στο μεταξύ, σύμφωνα με το γαλλικό κανάλι BFMTV, επικαλούμενο πηγή κοντά στις έρευνες, οι ιδιοκτήτες του μπαρ που κάηκε στο Κραν Μοντανά είναι ένα ζευγάρι Γάλλων που ζουν στην περιοχή εδώ και σχεδόν δέκα χρόνια.

Οι συγκεκριμένοι έχουν τρία μπαρ στην περιοχή, μεταξύ των οποίων και το La Constellation. Η 40χρονη γυναίκα βρισκόταν στο μπαρ χθες το βράδυ όταν συνέβη το τραγικό περιστατικό και υπέστη εγκαύματα στο χέρι της, ενώ ο 49χρονος σύντροφός της βρισκόταν σε ένα από τα άλλα δύο μπαρ. «Είναι και οι δύο σε κατάσταση απόλυτου σοκ», πρόσθεσε η πηγή.

Οι τοπικές αρχές διευκρίνισαν εν τω μεταξύ ότι, ως απάντηση στην καταστροφική πυρκαγιά που ξέσπασε στο μπαρ Le Constellation, ο Οργανισμός Διάσωσης του Καντονιού του Βαλαί έχει αναπτύξει δεκατρία ελικόπτερα, 42 ασθενοφόρα και πάνω από 150 διασώστες για να περιθάλψουν και να μεταφέρουν τα θύματα της πυρκαγιάς σε διάφορα νοσοκομεία σε όλη τη χώρα.

Τέλος, τα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι τα νυχτερινά κέντρα διασκέδασης στο χιονοδρομικό κέντρο του Κραν Μοντανά θα παραμείνουν κλειστά σήμερα και ότι οι συναυλίες κλασικής μουσικής που είχαν προγραμματιστεί για σήμερα και αύριο στην πόλη έχουν ακυρωθεί.

