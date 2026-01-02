Σκληρή προειδοποίηση προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απηύθυνε η Τεχεράνη, μετά τις δηλώσεις του ότι η Ουάσιγκτον θα επέμβει εάν το ιρανικό καθεστώς καταστείλει βίαια τις διαδηλώσεις στη χώρα. Σε επίσημη αντίδραση, Ιρανοί αξιωματούχοι διεμήνυσαν ότι οποιαδήποτε ξένη παρέμβαση θα αντιμετωπιστεί αποφασιστικά, με χαρακτηριστική τη φράση ότι «θα κοπεί το χέρι που θα επιχειρήσει να επέμβει» στο Ιράν.

Η αντίδραση ήρθε μετά από ανάρτηση του Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social, στην οποία ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «είμαστε έτοιμοι δράση και έτοιμοι να ξεκινήσουμε», σε περίπτωση που οι ιρανικές αρχές προχωρήσουν σε αιματηρή καταστολή των κινητοποιήσεων.

«Οποιαδήποτε παρεμβατική δύναμη επιτίθεται στην ασφάλεια του Ιράν με οποιοδήποτε πρόσχημα θα εκτεθεί σε απάντηση», γράφει ο Αλί Σαμχανί, σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, στο X. «Η ασφάλεια του Ιράν είναι κόκκινη γραμμή».

«Οι Ιρανοί γνωρίζουν καλά το ιστορικό ‘’διάσωσης’’ των ΗΠΑ, από το Ιράκ και το Αφγανιστάν μέχρι τη Γάζα. Οποιαδήποτε παρέμβαση που ακουμπάει την #ΑσφάλειατουΙράν με προσχήματα θα κοπεί με μια #Απάντησηπουπροκαλείμεταμέλεια. Η εθνική ασφάλεια του Ιράν είναι μια #ΚόκκινηΓραμμή, ακατάλληλη για τυχοδιωκτικά tweets» αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Iranians know US “rescue” record well, from Iraq and Afghanistan to Gaza. Any intervening hand-nearing #Iran_Security on pretexts will be cut off with a#Regret_Inducing_Response. Iran’s national security is a #Red_Line, notmaterial for adventurist tweets. January 2, 2026

Οι πρώτοι θάνατοι διαδηλωτών έχουν ήδη καταγραφεί στο Ιράν, μετά την έναρξη των κινητοποιήσεων διαμαρτυρίας την περασμένη Κυριακή, με επίκεντρο την ακρίβεια. Σύμφωνα με πρακτορεία ειδήσεων και ΜΚΟ οι νεκροί είναι τουλάχιστον έξι.

Ωστόσο, το αυθόρμητο κίνημα κατά του υψηλού κόστους ζωής μεταξύ εμπόρων εξαπλώθηκε γρήγορα σε τουλάχιστον δέκα πανεπιστήμια στην πρωτεύουσα Τεχεράνη και σε αρκετές άλλες ιρανικές πόλεις, κυρίως στα δυτικά και τα νότια.

Οι διαδηλωτές ζητούν αλλαγή του καθεστώτος εξοργισμένοι από την οικονομική κρίση και καταγγέλλουν τη θεοκρατική κυβέρνηση του Ιράν για διαφθορά και κακοδιαχείριση.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Iran International, στους δρόμους μεγάλων πόλεων, φωνάζουν συνθήματα κατά του Ανώτατου Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ και υπέρ του εξόριστου πρίγκιπα Ρεζά Παχλεβί, πρωτότοκου γιου του Σάχη Μοχάμεντ, ο οποίος «έπεσε» με την Ιρανική Επανάσταση το 1979, ύστερα από 37 έτη βασιλείας.

Large-scale protests have been continuing in Iran for five days now. They were triggered by a sharp collapse of the national currency and a rapid surge in prices.



Inflation has reached around 40%, while food prices have risen by 60-70%. The rial at one point fell to 1.4 million… pic.twitter.com/OBNikoLZ8u — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 2, 2026

skai.gr