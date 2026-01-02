Εντατικά συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών του καντονιού του Βαλέ μετά την καταστροφική πυρκαγιά, με την αστυνομία να δίνει σταδιακά απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα που έχουν προκύψει. Ο διοικητής της Αστυνομίας του Βαλέ, Φρεντερίκ Γκιλέρ, δήλωσε ότι από την πρώτη στιγμή οι υπηρεσίες εργάζονται αδιάκοπα «για να δοθούν νόμιμες και σαφείς απαντήσεις» μετά την τραγωδία. Από την πλευρά της η Γενική Εισαγγελέας επισήμανε πως σαν βασικό σενάριο για την έναρξη της φωτιάς εξετάζονται τα βεγγαλικά που ήταν προσαρτημένα σε μπουκάλια σαμπάνιας.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που παρουσιάστηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής, οι τραυματίες ανέρχονται συνολικά σε 119 άτομα, εκ των οποίων οι 113 έχουν ήδη ταυτοποιηθεί επισήμως. Από αυτούς, 71 είναι Ελβετοί, 14 Γάλλοι, 11 Ιταλοί, τέσσερις Σέρβοι, ένας Βόσνιος, ένας Βέλγος, ένας Λουξεμβούργιος, ένας Πολωνός και ένας Πορτογάλος, ενώ για 14 τραυματίες η υπηκοότητα δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί. Ο αριθμός των νεκρών παραμένει στους 40. «Η διαδικασία επίσημης ταυτοποίησης προχωρά με πλήρη ρυθμό», τόνισε ο Γκιλέρ.

Τον ίδιο αριθμό θυμάτων, «περίπου 40 νεκρούς», επανέλαβε και ο πρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας, Ματίας Ρεϊνάρ, διευκρινίζοντας ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει νεότερη επικαιροποίηση. Παράλληλα, εξέφρασε δημόσια τις ευχαριστίες του προς το προσωπικό του νοσοκομείου της Σιόν, επισημαίνοντας ότι πολλοί εργαζόμενοι διέκοψαν τις άδειές τους για να συνδράμουν στη διαχείριση των τραυματιών και των εκτάκτων αναγκών. Τέλος, σημείωσε πως οι σημαίες κυματίζουν μεσίστιες σε όλες τις πρεσβείες της Ελβετίας ανά τον κόσμο.

Από την πλευρά της, η Γενική Εισαγγελέας Μπεατρίς Πιλού ανέφερε ότι περίπου 30 άτομα συμμετέχουν ενεργά στην ανακριτική διαδικασία. «Η απόλυτη προτεραιότητά μας παραμένει η ταυτοποίηση των θυμάτων, ώστε οι οικογένειες να μπορέσουν να ξεκινήσουν τη διαδικασία του πένθους», δήλωσε.

Για τα αίτια της φονικής πυρκαγιάς, η Πιλού είπε πως «η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η Εισαγγελία κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να προσδιορίσει την αιτία της πυρκαγιάς. Εξετάζουμε διάφορες υποθέσεις. Υποθέτουμε ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από βεγγαλικά που ήταν τοποθετημένα σε μπουκάλια σαμπάνιας. Από εκεί, η φωτιά επεκτάθηκε στην οροφή».

Όπως αναφέρθηκε, οι υπεύθυνοι του μπαρ έχουν ήδη ανακριθεί. Οι ερευνητές εξετάζουν επίσης τις ανακαινίσεις που είχαν πραγματοποιηθεί στο μπαρ. «Εξετάζουμε επίσης τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν» τόνισε. Οι έξοδοι κινδύνου, οι πυροσβεστήρες και η χωρητικότητα του μπαρ βρίσκονται επίσης υπό έρευνα. Δεν είναι ακόμη σαφές εάν θα απαγγελθούν ποινικές κατηγορίες σε κάποιο άτομο. Ωστόσο, είναι πιθανό να ξεκινήσει έρευνα για ανθρωποκτονία εξ αμελείας.

