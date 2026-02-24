Ενημέρωση για το Κυπριακό, την πορεία του, τι έγινε στο Κραν Μοντανά και στο κρίσιμο δείπνο της τελευταίας νύκτας των συνομιλιών, έκανε απόψε (24/2) στην επαρχιακή Γραμματεία Λευκωσίας του ΔΗΣΥ, ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας και επίτιμος πρόεδρος του ΔΗΣΥ Νίκος Αναστασιάδης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, η επαρχιακή Γραμματεία Λευκωσίας του ΔΗΣΥ, κάλεσε τους υποψηφίους βουλευτές Λευκωσίας και τους προέδρους τοπικών επιτροπών για ενημέρωση σε σχέση με το Κυπριακό. Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης έγινε και παρουσίαση των πρακτικών των Ηνωμένων Εθνών εκείνης της περιόδου των διαπραγματεύσεων. Η παρουσίαση έγινε στο πλαίσιο της ενημέρωσης που γίνεται προς τους υποψηφίους, όπως έγινε και για την εξωτερική πολιτική και για θέματα οικονομίας.

Η αποψινή παρουσίαση είχε αρκετό ενδιαφέρον με παρουσία αρκετών στελεχών και λόγω της σημασίας του θέματος και λόγω της παρουσίας του Νίκου Αναστασιάδη.

Η όλη εκδήλωση κράτησε μιάμιση ώρα και υπήρχαν και ερωτήσεις.