Κάτοικος και επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας περιγράφει την έλλειψη βασικών προδιαγραφών ασφαλείας σε παλαιά κτίρια της περιοχής, ανάμεσά τους και εκείνο όπου εκτυλίχθηκε η πολύνεκρη τραγωδία στο πολυτελές θέρετρο.

Όπως αναφέρει η κυρία Χαρισίου σχετικά με τις ευθύνες του κράτους της Ελβετίας για την πολύνεκρη τραγωδία, πρόκειται για κτίρια εκατοντάδων χρόνων, τα οποία παλιότερα ήταν στάβλοι και τα οποία δεν διαθέτουν «κανένα μέτρο ασφαλείας, καμία έξοδο διαφυγής».

Κραν Μοντανά: «Στο πιο ακριβό θέρετρο του κόσμου τα κτίρια δεν πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας»

«Εγώ μένω κοντά στο σημείο. Εκείνη τη μέρα συμπτωματικά ανέβαινα προς το βουνό. Είδα τα ασθενοφόρα, δεν κατάλαβα τι γινόταν, φαντάστηκα ότι κάτι έγινε με τα βεγγαλικά, αλλά ήταν πάρα πολλά τα οχήματα και ήταν ανατριχιαστικό. Δεν κυκλοφορούσε τίποτα, είχαν διακόψει την κυκλοφορία για να κινηθούν τα ασθενοφόρα, γιατί πρόκειται για αγροτικούς δρόμους. Είδα τα ελικόπτερα που έφταναν, γινόταν ένας χαμός. Εκείνη την ώρα έμαθα και τι είχε γίνει.

»Είναι πολύ βαρύ το κλίμα. Μου έκανε εντύπωση γιατί τα πρωινά όλοι ανεβαίνουν στα χιονοδρομικά και από χθες το πρωί δεν κυκλοφορούσε τίποτα, πουθενά. Πολύ βαρύ το κλίμα.

»Τα κτίρια αυτά παλιά χρησιμοποιούνταν σαν στάβλοι, έβαζαν μέσα τα ζώα. Δεν υπάρχουν καθόλου υποδομές. Πρόκειται για κτίρια που μπορεί να είναι και εκατοντάδων χρόνων. Δεν υπάρχει κανένα μέτρο ασφαλείας, καμία έξοδος διαφυγής. Λόγω του τουρισμού, επειδή μιλάμε για το πιο ακριβό θέρετρο του κόσμου, έχουν γίνει όλα όπως και στη Μύκονο, κάθε κοτέτσι έχει γίνει… καταλαβαίνετε. Με τον όρο παραδοσιακό σαλέ-κτίριο περιγράφονται όλα. Δεν υπάρχουν προδιαγραφές. Δίνουν από 15 χρόνων αλκοόλ ανεξέλεγκτα -το συζητάμε και με άλλους ανθρώπους-, είναι σοβαρό θέμα. Μπορεί η Ελβετία να έχει το προφίλ της σοβαρής χώρας, αλλά εδώ υστερεί».

iefimerida.gr