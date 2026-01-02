Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν την Παρασκευή, όταν χιονοστιβάδες σημειώθηκαν σε διαφορετικά σημεία των ιταλικών Άλπεων, με τους ισχυρούς ανέμους να δυσκολεύουν σημαντικά τις επιχειρήσεις διάσωσης, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές.

Συγκεκριμένα, μια πρώτη χιονοστιβάδα έπληξε τη νοτιοδυτική κοιλάδα Μάιρα των Άλπεων, κοντά στα γαλλικά σύνορα στην ιταλική περιοχή του Πιεμόντε, προκαλώντας το θάνατο ενός ατόμου και τον τραυματισμό δύο άλλων, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πρώτων Βοηθειών των Άλπεων. Ένας από τους τραυματίες βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι ομάδες διάσωσης ξεκίνησαν πεζές από χαμηλότερα υψόμετρα, αφού οι ισχυροί άνεμοι εμπόδισαν τα πληρώματα των ελικοπτέρων να φτάσουν στον τόπο του συμβάντος, ανέφερε η υπηρεσία σε δήλωσή της.

Μια δεύτερη χιονοστιβάδα σημειώθηκε κοντά στο Πρατζελάτο, έναν δημοφιλή χιονοδρομικό προορισμό περίπου 60 χιλιόμετρα δυτικά του Τορίνο. Μια γυναίκα που παγιδεύτηκε, κατάφερε να απελευθερωθεί, αλλά δεν μπορούσε να κινηθεί λόγω των τραυματισμών της. Οι ομάδες διάσωσης εργάζονταν για την απομάκρυνσή της, με τα ελικόπτερα να περιορίζονται και πάλι από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Οι αρχές δήλωσαν ότι παρακολουθούσαν αναφορές για μια τρίτη χιονοστιβάδα στο Πιεμόντε, αλλά δεν υπήρχαν άμεσα διαθέσιμες λεπτομέρειες.

Ξεχωριστά, στη βορειοανατολική ιταλική περιοχή του Βένετο, μια χιονοστιβάδα στην πλαγιά Βάιο Γκαμπένε στις Μικρές Δολομίτες σκότωσε έναν 50χρονο σκιέρ, σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA. Οι ομάδες διάσωσης έφτασαν με ελικόπτερο στο σημείο που είχε εγκλωβιστεί ο 50χρονος, αλλά δεν κατάφεραν να τον σώσουν.

