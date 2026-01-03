Η ένταξη ανθρωποειδών ρομπότ στην καθημερινή ζωή φαίνεται να πλησιάζει με ολοένα ταχύτερους ρυθμούς, υπό την πίεση του έντονου επιχειρηματικού ανταγωνισμού. Αυτό που για δεκαετίες παρουσιαζόταν στις ταινίες επιστημονικής φαντασίας ως η «μεγάλη απειλή» για την ανθρωπότητα, αρχίζει πλέον να παίρνει μορφή στην πραγματικότητα, καθώς έχει ξεσπάσει ένας σκληρός αγώνας μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών για την κυριαρχία στην αγορά.

Στην πρώτη γραμμή αυτής της τεχνολογικής εξέλιξης – ή, κατά ορισμένους, τεχνολογικής απειλής – βρίσκεται ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ. Ο επικεφαλής της Tesla έχει θέσει την ανάπτυξη ανθρωποειδών ρομπότ ως βασική του προτεραιότητα για το 2026, επιδιώκοντας να ενισχύσει περαιτέρω την περιουσία του σε επίπεδα δεκάδων τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Όμως οι κινεζικοί τεχνολογικοί κολοσσοί είναι σκληροί αντίπαλοι και όπως φαίνεται θα ξεπεράσουν κατά πολύ την Tesla η οποία δεν έχει ακόμη πουλήσει το κορυφαίο ανθρωποειδές ρομπότ της, το Optimus. Αντίθετα, αρκετές κινεζικές εταιρείες είναι ήδη έτοιμες να αυξήσουν την παραγωγή ρομπότ το 2026, καθώς το Πεκίνο έχει θέσει την τεχνολογία στο επίκεντρο των στρατηγικών του σχεδίων.

Επανάσταση ή κατάρα;

«Η Κίνα ηγείται επί του παρόντος των Ηνωμένων Πολιτειών στην πρώιμη εμπορευματοποίηση των ανθρωποειδών ρομπότ», δήλωσε στο CNBCl ο Andreas Brauchle, συνεργάτης της συμβουλευτικής Horváth. «Ενώ και οι δύο χώρες αναμένεται να δημιουργήσουν παρόμοια μεγάλες αγορές με την πάροδο του χρόνου, η Κίνα είναι πιο γρήγορη σε αυτή την αρχική φάση».

Τα ανθρωποειδή ρομπότ που κατασκευάζονται είναι ίδια με αυτά που εμφανίστηκαν πριν από δεκαετίες στις ταινίες φαντασίας του Τζορτζ Λούκας. Μοιάζουν και κινούνται σαν τους ανθρώπους. Οι αλγόριθμοι τεχνητής νοημοσύνης τροφοδοτούν τις ικανότητές τους μέσω ημιαγωγών.

Οι θαυμαστές τους υποστηρίζουν ότι θα αποτελέσουν μια από τις μεγαλύτερες επαναστάσεις που έζησε ο άνθρωπος καθώς θα μπορούσαν να αλλάξουν ριζικά όσα γνωρίζουμε μέχρι σήμερα. Τα ανθρωποειδή ρομπότ σκοπεύουν να αντικαταστήσουν τους ανθρώπους από τον τομέα του τουρισμού και της φιλοξενείας έως τα πεδία των μαχών ως σκληροί και αθάνατοι στρατιώτες. Και μπορεί αυτό να σημαίνει ότι θα μας απαλλάξουν από τις δύσκολες δουλειές του σπιτιού, όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι η νέα εποχή που ανατέλλει δεν συνοδεύεται από δικλείδες ασφαλείας για τους ανθρώπους.

Κίνα vs ΗΠΑ

Τα τελευταία χρόνια, η Κίνα αναδυκνύεται σε πραγματική τεχνολογική δύναμη, αδύνατη να την ακολουθήσει κανείς. ΗΠΑ, Ευρώπη και Ιαπωνία απλά ακολουθούν με το Πεκίνο να έχει θέσει τη ρομποτική ως βασικό επίκεντρο της τεχνολογικής της στρατηγικής, αποκαλύπτοντας σχέδια για τη δημιουργία αλυσίδων εφοδιασμού και τη μαζική παραγωγή μηχανημάτων.

Ο Κινέζος Πρόεδρος Xi Jinping και οι κορυφαίοι ηγέτες της χώρας, γνωστοί ως Κεντρική Επιτροπή, συναντήθηκαν τον Οκτώβριο του 2025 και δημοσίευσαν προτάσεις για το «15ο πενταετές σχέδιο», ένα έγγραφο που καθορίζει τους βασικούς τομείς που το Πεκίνο θα εστιάσει στα επόμενα χρόνια.

Για την Κίνα, τα ανθρωποειδή ρομπότ είναι η ευκαιρία για την αντιμετώπιση τις τεράστιες εργασιακές προκλήσεις καθώς η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου, δεν έχει αρκετά χέρια για τις μηχανές της..

«Η ώθηση της Κίνας στην ανάπτυξη της ανθρωποειδούς ρομποτικής καθοδηγείται από έναν συνδυασμό αντιμετώπισης των δημογραφικών πιέσεων, προώθησης του επόμενου ορίζοντα οικονομικής ανάπτυξης και ενίσχυσης του ρόλου της στον παγκόσμιο ανταγωνισμό», δήλωσε στο CNBC ο Karel Eloot, ανώτερος συνεργάτης της McKinsey & Company.

Τα ποσοστά γεννήσεων στην Κίνα μειώνονται και ο πληθυσμός γερνάει, οδηγώντας σε μείωση του εργατικού δυναμικού και αύξηση του κόστους εργασίας.

Όμως είναι και ο περίφημος τεχνολογικός ανταγωνισμός Κίνας – ΗΠΑ και το πεκίνο και θέλει και μπορεί να ηγηθεί.

Η ρομποτική, που θεωρείται μια εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στον πραγματικό κόσμο, θα μπορούσε να γίνει ένα νέο πεδίο μάχης το 2026. Το Politico ανέφερε αυτόν τον μήνα ότι ο Αμερικανός Υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ συναντήθηκε με τους διευθύνοντες συμβούλους εταιρειών ρομποτικής για να διαμορφώσει ένα σχέδιο για την επιτάχυνση του κλάδου. Η Ουάσινγκτον εξετάζει το ενδεχόμενο έκδοσης εκτελεστικού διατάγματος για τη ρομποτική τον επόμενο χρόνο, ανέφερε το Politico, επικαλούμενο κυβερνητικές πηγές.

Οι μεγάλοι κινεζικοί παίκτες

«Η Κίνα θα μπορούσε να είναι η πιο σημαντική αγορά για τα ανθρωποειδή», ανέφερε η RBC Capital Markets. Οι αναλυτές της τράπεζας προβλέπουν ότι το 2026 έως το 2050 θα αναδυθεί μια παγκόσμια αγορά για ανθρωποειδή ύψους 9 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, με την Κίνα να αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 60% αυτού.

Οι κινεζικές εταιρείες ρομποτικής που θα προχωρήσουν σε μαζική παραγωγή είναι η Unitree, η οποία προετοιμάζεται για μια αρχική δημόσια προσφορά περίπου 7 δισ.δολαρίων.

Είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παίκτες στο ακριβό παιχνίδι της ρομποτικής καθώς διαθέτει διάφορα ρομποτικά μοντέλα, συμπεριλαμβανομένων ανθρωποειδών. Φέτος, παρουσίασε το τελευταίο της μοντέλο, το H2, το οποίο μεταξύ άλλων μπορεί και να χορεύει.

Η UBTech Robotics κατασκευάζει ήδη ανθρωποειδή ρομπότ για εργοστάσια και εμπορικές εφαρμογές, όπως το να είναι κάποιος ξεναγός. Το κορυφαίο βιομηχανικό μοντέλο της UBTech, το Walker S2, είναι σε θέση να αντικαταστήσει το ίδιο την μπαταρία του για να λειτουργεί 24 ώρες την ημέρα.

Η εταιρεία είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ και αυτόν τον μήνα έκανε μια αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για να συγκεντρώσει περίπου 400 εκατομμύρια δολάρια για να χρηματοδοτήσει την επέκτασή της. Η UBTech σχεδιάζει να παραδώσει 500 βιομηχανικά ρομπότ μέσα στο 2025 και να αυξήσει την παραγωγή των ανθρωποειδών ρομπότ της σε 5.000 το 2026 και 10.000 το 2027, σύμφων αμε την εφημερίδα South China Morning Post τον Νοέμβριο.

Η AgiBot, ένας ακόμη Κινεζικός κολοσσός, δήλωσε αυτόν τον μήνα ότι 5.000ό ανθρωποειδές ρομπότ μπήκαν σε γραμμή παραγωγής.

Η κινεζική εταιρεία κατασκευής ηλεκτρικών οχημάτων Xpeng παρουσίασε επίσης το ανθρωποειδές ρομπότ δεύτερης γενιάς που ονομάζεται Iron τον περασμένο μήνα και σχεδιάζει να ξεκινήσει τη μαζική παραγωγή του το 2026. Και δεν είναι μόνο αυτοί οι παίκτες της αγοράς καθώς μόνο στην Κίνα υπάρχουν ήδη περισσότερες από 150 εταιρείες ανθρωποειδών ρομπότ γεγονόςπου την καθιστά τη μεγάλη νικήτρια στην αγορά έναντι των ΗΠΑ.

«Το βάθος της αλυσίδας εφοδιασμού της Κίνας σημαίνει ότι οι εταιρείες μπορούν να αναπτύξουν και να κατασκευάσουν ρομπότ με σημαντικό πλεονέκτημα κόστους σε σύγκριση με άλλες περιοχές», δήλωσε στο CNBC ο Ethan Qi, αναπληρωτής διευθυντής της Counterpoint Research.

Πράγματι, η UBTech αναμένει ότι το κόστος παραγωγής θα μειώνεται κατά 20% έως 30% κάθε χρόνο ενώ τοπικές κυβερνήσεις στην Κίνα έχουν προγράμματα επιδοτήσεων που απευθύνονται σε εταιρείες στον τομέα της ρομποτικής.

Αντίθετα οι ΗΠΑ εμφανίζουν ως «πλεονεκτήματα στην Τεχνητή Νοημοσύνη», την αυτονομία και την προηγμένη αλγοριθμική ανάπτυξη», δήλωσε ο Brauchle της Horváth.

Οπως φαίνεται η ημέρα που ο «πόλεμος των άστρων» (Star Wars), η περίφημη ταινία του 1977 του Τζόρτζ Λούκας θα παίζεται και στη ζωή, πλησιάζει με πολύ γρήγορους ρυθμούς ότι αυτό σημαίνει για την ανθρωπότητα.

huffingtonpost.gr