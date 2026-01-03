Ο Τραμπ λέει ότι η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκεζ, είναι «διατεθειμένη να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ». Ποια είναι όμως η Ροδρίγκεζ;

Όταν οι δημοσιογράφοι πίεσαν τον πρόεδρο των ΗΠΑ να διευκρινίσει ποιοι εντός της Βενεζουέλας θα αποτελούσαν μέρος της ομάδας που θα μπορούσε να διασφαλιστεί μια «ασφαλής, ορθή και συνετή μετάβαση», ο Τραμπ είπε ότι ο υπουργός Εξωτερικών του, Μάρκο Ρούμπιο, είχε συνομιλίες με τη Ντέλσι Ροδρίγκεζ.

Η Ροδρίγκεζ είναι αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Μαδούρο και ήταν η πρώτη αξιωματούχος που μίλησε δημόσια μετά τα αμερικανικά πλήγματα. Κάλεσε τις ΗΠΑ να προσκομίσουν απόδειξη ότι ο Μαδούρο και η σύζυγός του είναι εν ζωή.

Το μήνυμα μεταδόθηκε μόνο σε ηχητική μορφή και οδήγησε γρήγορα σε εικασίες ότι η Ροδρίγκεζ ενδέχεται να έχει εγκαταλείψει τη Βενεζουέλα. Πηγές δήλωσαν στο πρακτορείο Reuters ότι βρισκόταν στη Ρωσία, κάτι που ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε «ψευδή» αναφορά.

Ο Τραμπ είπε ότι η Ροδρίγκεζ εξέφρασε την προθυμία της να κάνει «ό,τι ζητήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες».

Αυτό μπορεί να προκαλεί έκπληξη σε ορισμένους. Η Ροδρίγκεζ και ο αδελφός της, Χόρχε, ο οποίος ηγείται της Εθνοσυνέλευσης της χώρας, συγκαταλέγονται εδώ και χρόνια στους πιο ένθερμους υπερασπιστές της κυβέρνησης Μαδούρο. Είναι πιθανό, ωστόσο, η Ροδρίγκεζ να έχει συμφωνήσει να συνεργαστεί με την κυβέρνηση Τραμπ προκειμένου να σώσει τον εαυτό της.

