«Ήρθε η ώρα της ελευθερίας», δήλωσε η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, βραβευμένη με το Νόμπελ Ειρήνης του 2025, μετά τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ.

«Βενεζουελάνοι, ήρθε η ώρα της ελευθερίας», έγραψε σε ανακοίνωσή της που ανήρτησε στο Χ, υποστηρίζοντας ότι ο υποψήφιος της αντιπολίτευσης για τις προεδρικές εκλογές του 2024, Εδμούνδο Γκονσάλες Ουρούτια, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή εξόριστος στην Ισπανία, πρέπει «να αναλάβει αμέσως» την προεδρία.

Ο Μαδούρο απομακρύνθηκε από την εξουσία αφού αρνήθηκε μια αποχώρηση μέσω διαπραγμάτευσης τόνισε η Ματσάδο.

Οι ΗΠΑ, η ΕΕ και κράτη της Λατινικής Αμερικής αρνήθηκαν να αναγνωρίσουν το αποτέλεσμα των εκλογών του 2024, όταν ο Μαδούρο εξασφάλισε τρίτη εξαετή θητεία. Η αντιπολίτευση κατήγγειλε απάτη και διεκδίκησε τη νίκη του δικού της υποψηφίου Εδμούνδο Γκονσάλες Ουρούτια.

ΚΥΠΕ