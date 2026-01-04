Και ενώ οι θλιβερές ειδήσεις ανά το παγκόσμιο είναι καταιγιστικές αυτές τις πρώτες ημέρες του χρόνου, για να αλλάξει λίγο το κλίμα, ας δούμε και κάποιες ιστορίες αισιοδοξίας, επιστημονικής προόδου, ανθρώπινης επιμονής και συλλογικής ευθύνης.

Αφήνοντας πίσω το 2025 η παγκόσμια ειδησεογραφία έμοιαζε συχνά να κυριαρχείται από κρίσεις, πολέμους και περιβαλλοντικές καταστροφές. Κι όμως, την ίδια χρονιά που πέρασε, συνέβησαν και πράγματα που αξίζει να αναφερθούν -όχι ως υποσημειώσεις αισιοδοξίας, αλλά ως αποδείξεις ότι η συλλογική δράση, η επιστήμη και η πολιτική βούληση μπορούν ακόμη να αλλάξουν τον κόσμο μας προς το καλύτερο. Το 2025 λοιπόν ήταν μια χρονιά καλών ειδήσεων. Όχι τέλειων. Όχι αρκετών. Αλλά ουσιαστικών.

Η πράσινη θαλάσσια χελώνα επιστρέφει

Ένα θαλάσσιο είδος μάς έδωσε λόγο να είμαστε αισιόδοξοι. Πρόκειται για την πράσινη θαλάσσια χελώνα, η οποία επαναταξινομήθηκε από «απειλούμενο» σε «ελάχιστα απειλούμενο» είδος. Η μείωση της παράνομης αλιείας, η προστασία των παραλιών ωοτοκίας και οι διεθνείς συμφωνίες για τα θαλάσσια οικοσυστήματα δείχνουν ότι η φύση μπορεί να ανακάμψει, εφόσον της δοθεί χρόνος και χώρος.

Ένα βήμα πριν από την εξάλειψη ενός καρκίνου

Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό The Lancet, η Αυστραλία θα μπορούσε να εξαλείψει πλήρως τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας έως το 2028. Ο συνδυασμός μαζικού εμβολιασμού κατά του HPV, έγκαιρης διάγνωσης και οργανωμένων προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου δημιουργεί ένα ιστορικό προηγούμενο: έναν καρκίνο που μπορεί να εξαφανιστεί σε επίπεδο πληθυσμού. Πρόκειται για μια εξέλιξη που αλλάζει τα δεδομένα στη δημόσια υγεία παγκοσμίως.

Τα πάντα δεν είναι πια απειλούμενα

Μετά από δεκαετίες εντατικών προσπαθειών διατήρησης, τα γιγάντια πάντα δεν κατατάσσονται πλέον ως απειλούμενο είδος. Η Κίνα, σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς, επένδυσε συστηματικά στη δημιουργία προστατευόμενων περιοχών, στη σύνδεση κατακερματισμένων οικοτόπων και στην αντιμετώπιση της λαθροθηρίας. Το αποτέλεσμα δεν αφορά μόνο ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα της άγριας φύσης, αλλά αποδεικνύει ότι η μακροπρόθεσμη περιβαλλοντική πολιτική μπορεί να αποδώσει καρπούς.

Όταν οι φυλακές κλείνουν

Στις Κάτω Χώρες, εδώ και πάνω από δέκα χρόνια οι φυλακές κλείνουν η μια μετά την άλλη, καθώς ο αριθμός των κρατουμένων συνεχίζει να μειώνεται. Η εξέλιξη αυτή δεν είναι τυχαία, καθώς συνδέεται με πολιτικές πρόληψης του εγκλήματος, επανένταξης, εναλλακτικών ποινών και ένα σύστημα δικαιοσύνης που δίνει έμφαση στην κοινωνική συνοχή.

Η Νορβηγία είπε «όχι» στην αποψίλωση

Σε έναν κόσμο όπου η αποδάσωση καταστρέφει εκατομμύρια στρέμματα κάθε χρόνο, η Νορβηγία πέτυχε κάτι σχεδόν αδιανόητο: έγινε η πρώτη χώρα στον κόσμο που απαγόρευσε πλήρως την καταστροφή δασών. Η απόφαση αυτή δεν αφορά μόνο τα εθνικά της δάση, αλλά και τις κρατικές προμήθειες, διασφαλίζοντας ότι το κράτος δεν συμβάλλει, άμεσα ή έμμεσα, στην καταστροφή δασών παγκοσμίως. Είναι ένα ισχυρό μήνυμα πολιτικής ευθύνης σε πλανητική κλίμακα.

Ένα καταφύγιο αξιοπρέπειας για τους ελέφαντες της Ευρώπης

Στην περιοχή Alentejo της Πορτογαλίας δημιουργείται ένα πρωτοποριακό έργο: το πρώτο μεγάλο καταφύγιο για ελέφαντες στην Ευρώπη. Υπενθυμίζουμε ότι περίπου 600 ελέφαντες εξακολουθούν να ζουν σε αιχμαλωσία στην ήπειρο, πολλοί έπειτα από δεκαετίες σε τσίρκo και ζωολογικούς κήπους, σε συνθήκες που δεν κάλυπταν ούτε τις στοιχειώδεις ανάγκες τους. Ο πρώτος κάτοικος του καταφυγίου θα είναι ο Kariba, ένας ελέφαντας που αιχμαλωτίστηκε στη Ζιμπάμπουε το 1984 και πέρασε περισσότερα από 40 χρόνια μετακινούμενος από ζωολογικό κήπο σε ζωολογικό κήπο. Το καταφύγιο φιλοδοξεί να προσφέρει κάτι σπάνιο: όχι θέαμα, αλλά αξιοπρέπεια για τα γιγάντια αυτά ζώα.

Μια «ηλεκτρική σκούπα» για τους ωκεανούς

Η «μεγαλύτερη ηλεκτρική σκούπα στον κόσμο» από μια ολλανδική εταιρεία αναφέρεται σε δύο βασικές καινοτομίες: τον γιγαντιαίο καθαριστή αέρα της Envinity Group (ένα χαλύβδινο φίλτρο 8 μέτρων που τοποθετείται σε κτίρια και απομακρύνει το νέφος) και το πλωτό σύστημα της Ocean Cleanup, που κατασκευάστηκε από τον Ολλανδό καινοτόμο Boyan Slat και χρησιμοποιεί μεγάλα φράγματα σε σχήμα U, μήκους 600 μέτρων, για τη συλλογή πλαστικών από τους ωκεανούς, λειτουργώντας και τα δύο ως τεράστιες «ηλεκτρικές σκούπες» που παγιδεύουν τη ρύπανση. Το φιλόδοξο αυτό έργο δεν λύνει από μόνο του το πρόβλημα της θαλάσσιας ρύπανσης, αλλά αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο αποκατάστασης οικοσυστημάτων που έχουν ήδη υποστεί τεράστιες ζημιές. Ταυτόχρονα, λειτουργεί ως υπενθύμιση ότι η τεχνολογία μπορεί να είναι μέρος της λύσης –-αν προηγηθεί η πολιτική βούληση.

Νομοθεσία υπέρ των ζώων στον Καναδά

Ο Καναδάς προχώρησε σε μια ιστορική αλλαγή με την έγκριση του νομοσχεδίου S-15, το οποίο απαγορεύει την κράτηση μεγάλων πιθήκων και ελεφάντων σε αιχμαλωσία. Ο νόμος βάζει τέλος και στη χρήση αυτών των ζώων σε τσίρκo και σε τουριστικές βόλτες με ελέφαντες -πρακτικές που εδώ και χρόνια θεωρούνται ηθικά προβληματικές. Πρόκειται για μια σαφή μετατόπιση της νομοθεσίας προς την αναγνώριση των δικαιωμάτων και της ευημερίας των ζώων.

Μπορεί λοιπόν το 2026 να μην ξεκινά σε έναν ιδανικό κόσμο, αλλά ξεκινά με αποδείξεις ότι η πρόοδος είναι εφικτή. Οι καλές ειδήσεις του 2025 δεν ακυρώνουν τις μεγάλες προκλήσεις, αλλά μας θυμίζουν κάτι εξίσου σημαντικό: ότι όταν οι κοινωνίες επιμένουν, ο κόσμος μπορεί -έστω αργά- να αλλάξει προς το καλύτερο.

newmoney.gr