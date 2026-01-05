Σε ποινές φυλάκισης έως και οκτώ μηνών με αναστολή καταδικάστηκαν δέκα άτομα στη Γαλλία, για τη συμμετοχή τους σε υπόθεση διαδικτυακής παρενόχλησης σε βάρος της Πρώτης Κυρίας της χώρας, Μπριζίτ Μακρόν, σύμφωνα με δημοσιεύματα γαλλικών μέσων ενημέρωσης.

Οι καταδικασθέντες αντιμετώπισαν κατηγορίες για επιθέσεις και απειλές μέσω κοινωνικών δικτύων, στο πλαίσιο μιας αυξανόμενης προσπάθειας των γαλλικών αρχών να αντιμετωπίσουν την ψηφιακή βία και την παρενόχληση δημόσιων προσώπων.

10 ένοχοι για διαδικτυακό bullying στην Μπριζίτ Μακρόν

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Guardian, πρόκειται για οκτώ άνδρες και δύο γυναίκες, ηλικίας 41 έως 60 ετών, που καταδικάστηκαν και ενώ ορισμένοι από τους κατηγορούμενους είχαν μικρό αριθμό ακολούθων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, άλλοι ήταν πιο γνωστοί, σύμφωνα με το βρετανικό ΜΜΕ.

Όλοι κατηγορήθηκαν για κακόβουλα σχόλια σχετικά με το φύλο και τη σεξουαλικότητα της Μπριζίτ Μακρόν.

Για ορισμένους, αυτό περιελάμβανε και εξίσωση της διαφοράς ηλικίας της με τον σύζυγό της, τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, με «παιδοφιλία».

Η ψευδής θεωρία σχετικά με το φύλο της Μπριζίτ Μακρόν διαδόθηκε εν μέρει επειδή η σχέση των Μακρόν ήταν από καιρό θέμα συζήτησης στο διαδίκτυο. Η Μπριζίτ Μακρόν, που είναι 24 χρόνια μεγαλύτερη από τον σύζυγό της, γνώρισε τον σύζυγό της όταν ήταν καθηγήτρια γαλλικών στο σχολείο του στην Αμιένη, της Γαλλίας.

Στα τέλη του περασμένου έτους, η κόρη της Μπριζίτ δήλωσε σε δικαστήριο του Παρισιού ότι οι ψευδείς ισχυρισμοί στο διαδίκτυο ότι η πρώτη κυρία της Γαλλίας γεννήθηκε άνδρας είχαν βλάψει την ποιότητα ζωής της μητέρας της, αναγκάζοντάς την να ανησυχεί καθημερινά για τα ρούχα που φοράει και τον τρόπο που στέκεται.

