Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η Μπριζίτ Μακρόν, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο στο οποίο ακούγεται να χρησιμοποιεί σεξιστικό χαρακτηρισμό εις βάρος φεμινιστριών ακτιβιστριών, κατά τη διάρκεια θεατρικής παράστασης στο Παρίσι, με την υπόθεση να οδηγείται πλέον στη Δικαιοσύνη.

Παρά τη μισή συγγνώμη της συζύγου του Γάλλου προέδρου, περισσότερες από 300 γυναίκες κατέθεσαν νομική προσφυγή εναντίον της, κάνοντας λόγο για δημόσια προσβολή.

Το βίντεο και οι επίμαχες δηλώσεις

Το περιστατικό καταγράφηκε την περασμένη εβδομάδα στα παρασκήνια του θεάτρου Folies Bergère, όπου η Μπριζίτ Μακρόν παρακολούθησε παράσταση του ηθοποιού και κωμικού Αρί Αμπιτάν, μαζί με την κόρη της και φίλους.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε, η πρώτη κυρία της Γαλλίας ακούγεται να αποκαλεί φεμινίστριες που είχαν διαμαρτυρηθεί την προηγούμενη ημέρα «sales connes» («βρωμιάρες σκύλες»), προσθέτοντας ότι «αν ξαναεμφανιστούν, θα τις πετάξουμε έξω».

Οι διαμαρτυρίες των ακτιβιστριών αφορούσαν τον Αμπιτάν, ο οποίος στο παρελθόν είχε κατηγορηθεί για βιασμό.

Η υπόθεση, που χρονολογείται από το 2021, τέθηκε στο αρχείο το 2024 λόγω έλλειψης επαρκών αποδεικτικών στοιχείων, με την απόφαση να επικυρώνεται σε δεύτερο βαθμό τον Ιανουάριο του 2025.

Η νομική προσφυγή και ο συμβολισμός των «343»

Συνολικά 343 γυναίκες κατέθεσαν την προσφυγή εις βάρος της Μπριζίτ Μακρόν, αριθμός με έντονο ιστορικό συμβολισμό για το γαλλικό φεμινιστικό κίνημα, καθώς παραπέμπει στο μανιφέστο του 1971 υπέρ της νομιμοποίησης των αμβλώσεων, όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα The Guardian.

Ανάμεσα στις οργανώσεις που συμμετέχουν είναι και οι «Les Tricoteuses Hystériques», ομάδα που ιδρύθηκε το 2024, στον απόηχο μεγάλης δίκης για ομαδικούς βιασμούς στη Γαλλία.

Η δικηγόρος των οργανώσεων, Ζυλιέτ Σαπέλ, δήλωσε στο France Inter ότι «η Μπριζίτ Μακρόν είναι πρώτη κυρία της Γαλλίας και τα λόγια της έχουν βαρύτητα», προσθέτοντας πως υπάρχει «ασυνέπεια ανάμεσα στη δημόσια εικόνα της υπεράσπισης των γυναικών και σε τέτοιες δηλώσεις».

Οι αντιδράσεις και η δημόσια τοποθέτηση της Μπριζίτ Μακρόν

Η ίδια η Μπριζίτ Μακρόν, μιλώντας στο μέσο Brut, εξέφρασε τη λύπη της «αν πλήγωσε γυναίκες-θύματα», υποστηρίζοντας, ωστόσο, ότι επρόκειτο για «ιδιωτικά σχόλια». Παράλληλα ανέφερε πως, αν και είναι σύζυγος του προέδρου, παραμένει «πάνω απ’ όλα ο εαυτός της», αφήνοντας να εννοηθεί ότι σε ιδιωτικές στιγμές μπορεί να εκφράζεται με τρόπο «όχι απολύτως πρέποντα».

Κύμα αλληλεγγύης από τον καλλιτεχνικό χώρο

Το περιστατικό προκάλεσε κύμα στήριξης προς τις διαδηλώτριες φεμινίστριες, με γνωστές προσωπικότητες να υιοθετούν ειρωνικά τον χαρακτηρισμό μέσω του hashtag #salesconnes. Η ηθοποιός και σκηνοθέτρια Ζιντίτ Γκοντρές, κεντρική φιγούρα του γαλλικού #MeToo, έγραψε χαρακτηριστικά: «είμαι κι εγώ μια “βρωμιάρα σκύλα” και στηρίζω όλες τις υπόλοιπες».

Η υπόθεση, σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, αναμένεται να απασχολήσει περαιτέρω τη γαλλική κοινή γνώμη, καθώς αγγίζει ζητήματα θεσμικού ρόλου, δημόσιου λόγου και της συνεχιζόμενης συζήτησης γύρω από τη σεξιστική βία και την ατιμωρησία.

