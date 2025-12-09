Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη Γαλλία ο τρόπος με τον οποίο η πρώτη κυρία της χώρας, Μπριζίτ Μακρόν, αναφέρθηκε σε ακτιβίστριες που διαδήλωσαν έξω από θεατρικό χώρο.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε τη Δευτέρα στα social media, η σύζυγος του Εμανουέλ Μακρόν ακούγεται να χαρακτηρίζει «βρωμιάρες σκύλες» τις διαδηλώτριες της φεμινιστικής συλλογικότητας #NousToutes, οι οποίες μία ημέρα νωρίτερα είχαν συγκεντρωθεί έξω από το θέατρο όπου εμφανίζεται ο ηθοποιός Αρί Αμπιτάν.

Πρόκειται για τον ηθοποιό ο οποίος το 2021 είχε κατηγορηθεί για βιασμό από μια νεαρή γυναίκα με την οποία είχε σχέση για περίπου ένα μήνα. Μετά από τριετή έρευνα, όμως, η υπόθεση απορρίφθηκε με την απόφαση να επικυρώνεται στο εφετείο τον περασμένο Ιανουάριο.

Ωστόσο, η επιστροφή του ηθοποιού στη σκηνή έχει γίνει «κόκκινο πανί» για φεμινιστικές οργανώσεις που διαμαρτύρονται τακτικά έξω από τους χώρους όπου εμφανίζεται.

Το Σάββατο γυναίκες που φορούσαν μάσκες με το πρόσωπό του ξεπήδησαν από το κοινό στο θέατρο Folies Bergère στο Παρίσι, φωνάζοντας «Αμπιτάν βιαστής!».

Μια ημέρα μετά στο ίδιο θέατρο βρέθηκε η κυρία Μακρόν μαζί με την κόρη της. Όταν πήγε στα παρασκήνια ο ηθοποιός της είπε «φοβάμαι» με την Μπριζίτ Μακρόν να απαντά «αν υπάρχουν βρωμιάρες σκύλες, θα τις πετάξουμε έξω, ειδικά τις μασκοφόρες».

« S'il y a les sales connes, on va les foutre dehors ! » Quand Brigitte Macron s'attaque aux militantes féministes qui ont organisé une action contre Ary Abittan, pour qui la Cour d'appel de Paris a prononcé un non lieu suite à des accusations de viol malgré un témoignage… pic.twitter.com/U8pkJSEJ3l December 8, 2025

Η βουλευτής του Εθνικού Μετώπου Σάρα Λεγκρέν ήταν μεταξύ των πολλών που επέκριναν την κυρία Μακρόν γράφοντας στο Χ «η Μπριζίτ Μακρόν προσβάλλει τις φεμινίστριες που κινητοποιήθηκαν εναντίον του Folies Bergère».

« S'il y a les sales connes, on va les foutre dehors ! »



Brigitte Macron insulte les féministes mobilisées contre la programmation par les Folies Bergère de Bolloré d’Ary Abittan accusé de viol.



Un non-lieu n’efface pas la parole et les ITT d’une femme.

pic.twitter.com/1mVHXvimCl December 8, 2025

Εκπρόσωπος της πρώτης κυρίας της Γαλλίας δήλωσε ότι «αυτός ο διάλογος πρέπει να θεωρηθεί μόνο ως κριτική των ριζοσπαστικών μεθόδων που χρησιμοποίησαν εκείνοι που, φορώντας μάσκες, διέκοψαν την παράσταση του Άρι Αμπιτάν το Σάββατο το βράδυ για να εμποδίσουν τον καλλιτέχνη να εμφανιστεί. Η Μπριζίτ Μακρόν δεν εγκρίνει αυτές τις μεθόδους».

