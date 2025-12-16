Χωρίς να ανακαλέσει τον χαρακτηρισμό «βρωμιάρες σκύλες» που ακούστηκε να χρησιμοποιεί για ακτιβίστριες, εμφανίστηκε η Μπριζίτ Μακρόν, δηλώνοντας ότι λυπάται αν προκάλεσε πόνο, αλλά ξεκαθαρίζοντας πως επρόκειτο για αυθόρμητη αντίδραση και ότι «ήταν απλώς ο εαυτός της».

Μιλώντας στο Brut τη Δευτέρα η πρώτη κυρία της Γαλλίας αν και είπε «λυπάμαι αν πλήγωσα τις γυναίκες-θύματα», χαρακτήρισε τις δηλώσεις ως «ιδιωτικές» παρατηρήσεις.

«Δεν μπορώ να μετανιώσω. Είναι αλήθεια ότι είμαι η σύζυγος του προέδρου της δημοκρατίας, αλλά πάνω απ’ όλα είμαι ο εαυτός μου. Και έτσι, όταν είμαι στην ιδιωτική μου ζωή, μπορώ να αφεθώ με έναν τρόπο που δεν είναι απολύτως σωστός» πρόσθεσε η κυρία Μακρόν.

Στο βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, η σύζυγος του Εμανουέλ Μακρόν φαινόταν να αποκαλεί «βρωμιάρες σκύλες» τις διαδηλώτριες της φεμινιστικής κολεκτίβας #NousToutes, οι οποίες είχαν συγκεντρωθεί έξω από το θέατρο στο οποίο πρωταγωνιστεί ο ηθοποιός Αρί Αμπιτάν.

Πρόκειται για τον ηθοποιό ο οποίος το 2021 είχε κατηγορηθεί για βιασμό από μια νεαρή γυναίκα με την οποία είχε σχέση για περίπου ένα μήνα. Μετά από τριετή έρευνα, όμως, η υπόθεση απορρίφθηκε, με την απόφαση να επικυρώνεται στο εφετείο τον περασμένο Ιανουάριο.

Ωστόσο, η επιστροφή του ηθοποιού στη σκηνή είχε γίνει «κόκκινο πανί» για φεμινιστικές οργανώσεις που διαμαρτύρονται τακτικά έξω από τους χώρους όπου εμφανίζεται.

Μια ημέρα πριν τη δήλωση της Μπριζίτ Μακρόν γυναίκες που φορούσαν μάσκες με το πρόσωπό του ξεπήδησαν από το κοινό στο θέατρο Folies Bergère στο Παρίσι, φωνάζοντας «Αμπιτάν βιαστής!». Όταν λοιπόν την επομένη στο ίδιο θέατρο βρέθηκε η κυρία Μακρόν με την κόρη της και πήγε στα παρασκήνια, ο ηθοποιός της είπε «φοβάμαι», με την Μπριζίτ Μακρόν να απαντά «αν υπάρχουν βρωμιάρες σκύλες, θα τις πετάξουμε έξω, ειδικά τις μασκοφόρες».

« S'il y a les sales connes, on va les foutre dehors ! » Quand Brigitte Macron s'attaque aux militantes féministes qui ont organisé une action contre Ary Abittan, pour qui la Cour d'appel de Paris a prononcé un non lieu suite à des accusations de viol malgré un témoignage… pic.twitter.com/U8pkJSEJ3l — Ariane Anemoyannis (@AAnemoyannis) December 8, 2025

Εκπρόσωπος της πρώτης κυρίας της Γαλλίας είχε δηλώσει τότε ότι «αυτός ο διάλογος πρέπει να θεωρηθεί μόνο ως κριτική των ριζοσπαστικών μεθόδων που χρησιμοποίησαν εκείνοι που, φορώντας μάσκες, διέκοψαν την παράσταση του Άρι Αμπιτάν το Σάββατο το βράδυ για να εμποδίσουν τον καλλιτέχνη να εμφανιστεί. Η Μπριζίτ Μακρόν δεν εγκρίνει αυτές τις μεθόδους».

protothema.gr