Ολοκληρώθηκε η πρωτοφανής ακροαματική διαδικασία κατά του Προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολά Μαδούρο, στο δικαστήριο Daniel Patrick Moynihan στο Μανχάταν, με τον ίδιο να αναφέρει σε διαδηλωτή κατά την αποχώρησή του: «Είμαι ένας απαχθείς πρόεδρος. Είμαι αιχμάλωτος πολέμου».

Ο Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός, Σίλια Φλόρες, αποχώρησαν από την αίθουσα του δικαστηρίου μετά την ακροαματική διαδικασία, η οποία διήρκεσε περίπου 30 λεπτά. Ο δικηγόρος του Μαδούρο λέει ότι ο πελάτης του δεν επιδιώκει να αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση, αλλά μπορεί να το κάνει αργότερα, σύμφωνα με πολλά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Νικολά Μαδούρο και η σύζυγός του εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στο ομοσπονδιακό δικαστήριο για να αντιμετωπίσουν κατηγορίες για ναρκοτρομοκρατία.

«Είμαι ο Νικολάς Μαδούρο, με συνέλάβαν στο σπίτι μου στο Καράκας»

Λίγα λεπτά μετά την έναρξη της σημερινής διαδικασίας, ο δικαστής Άλβιν Χελερστάιν ζήτησε από τον Μαδούρο να δηλώσει την ταυτότητά του.



«Είμαι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, με συνέλαβαν στο σπίτι μου στο Καράκας της Βενεζουέλας μαζί με την σύζυγό μου και θα τοποθετηθώ αναφορικά με τις κατηγορίες μόλις τις διαβάσω αναλυτικά – προσεκτικά – μόνος μου», δήλωσε ο Μαδούρο στο δικαστήριο.



Ο Χελερστάιν του είπε ότι έχει δικαίωμα σε δωρεάν δικηγόρο αν δεν μπορεί να πληρώσει, και ότι μπορεί να αφεθεί ελεύθερος πριν από τη δίκη, εκτός αν υπάρχει λόγος να μην γίνει αυτό.



«Δεν γνώριζα αυτά τα δικαιώματα, ο κύριος δικαστής με ενημέρωσε τώρα», είπε ο Μαδούρο.

«Δεν είμαι ένοχος, είμαι έντιμος άνθρωπος. Είμαι ακόμα ο πρόεδρος της χώρας μου»,

Αφού άκουσε μια περίληψη των κατηγορητηρίων εναντίον του, ο ανατραπείς ηγέτης της Βενεζουέλας, Μαδούρο δήλωσε αθώος στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης.



«Δεν είμαι ένοχος», είπε ο Μαδούρο όταν ο δικαστής Χέλερσταϊν τον ρώτησε τι θέλει να δηλώσει.



«Είμαι έντιμος άνθρωπος. Είμαι ακόμα ο πρόεδρος της χώρας μου», πρόσθεσε ο Μαδούρο.

Είμαι εντελώς αθώα, είπε στα ισπανικά η Σίλια Φλόρες

Η σύζυγος του Μαδούρο, Σίλια Φλόρες δήλωσε επίσης στο δικαστήριο ότι δεν είναι ένοχη. «Αθώα, εντελώς αθώα», είπε η Φλόρες στα ισπανικά όταν ρωτήθηκε από τον δικαστή Χέλερσταϊν.

«Έχετε δικαίωμα να συμβουλευτείτε τους προξενικούς σας υπαλλήλους» είπε ο δικαστής

Ο δικαστής ενημερώνει τον Νικολάς Μαδούρο και την Σίλια Φλόρες ότι έχουν το δικαίωμα να συμβουλευτούν τους προξενικούς τους υπαλλήλους και τους ρωτά αν κατανοούν τη δήλωσή του.

«Ναι, την κατανοούμε και θα θέλαμε να πραγματοποιηθεί μια προξενική επίσκεψη», απαντά ο Μαδούρο. Ο δικαστής επιβεβαιώνει ότι θα γίνει η απαραίτητη ρύθμιση.

Η ερώτηση του δικαστή για την ημέρα και ώρα σύλληψης

Ο Χέλερσταϊν θέτει ένα ερώτημα που υπό κανονικές συνθήκες θα θεωρούνταν τυπικό, διαδικαστικό: την ημερομηνία και την ώρα της σύλληψης. Ο εισαγγελέας απαντά ότι οι κατηγορούμενοι τέθηκαν υπό την κράτηση των διωκτικών αρχών στις 11:30 το πρωί, στις 3 Ιανουαρίου. Δεν κάνει καμία αναφορά στη στρατιωτική επιχείρηση σε ξένο έδαφος που οδήγησε στη σύλληψή τους.

Ο δικαστής διακόπτει τον Μαδούρο κατά την ομιλία του

Ο Μαδούρο, έχοντας προηγουμένως εμποδιστεί να μιλήσει ελεύθερα, δοκιμάζει εδώ στο δικαστήριο πιο προσεκτικά τα όριά του. Λέει στον δικαστή ότι «θα ήθελα να ζητήσω να γίνουν σεβαστές οι σημειώσεις μου και να μου επιτραπεί να τις κρατήσω». Ο δικαστής Χέλερσταϊν, εμφανώς λίγο αιφνιδιασμένος, απαντά: «Πιστεύω ότι δικαιούστε να τις κρατήσετε».

Δεν ζητά αποφυλάκιση με εγγύηση σε αυτή τη φάση

Ο δικηγόρος του Μαδούρο, Μπάρι Πόλακ, δήλωσε ότι «σε αυτή τη φάση δεν ζητά την αποφυλάκισή του με εγγύηση», αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο να το πράξει σε μεταγενέστερο στάδιο.

Υπάρχουν ζητήματα σχετικά με τη νομιμότητα της στρατιωτικής του απαγωγής, είπε ο δικηγόρος του Μαδούρο

Ο δικηγόρος του Μαδούρο, Μπάρι Πόλακ, σημείωσε ότι ενδέχεται να καταθέσει αιτήματα που αφορούν τον ρόλο του Μαδούρο ως επικεφαλής κυρίαρχου κράτους, προσθέτοντας ότι «υπάρχουν ζητήματα σχετικά με τη νομιμότητα της στρατιωτικής του απαγωγής».

Η Σίλια Φλόρες έχει μώλωπες στα πλευρά και χρειάζεται φροντίδα, είπε ο δικηγόρος της

Η Σίλια Φλόρες έχει «μώλωπες στα πλευρά της» και «θα χρειαστεί κατάλληλη φροντίδα» ενώ κρατείται στο Μητροπολιτικό Κέντρο του Μπρούκλιν, δήλωσε ο δικηγόρος της στο δικαστήριο τη Δευτέρα. Ο δικαστής Χελερστάιν σημείωσε ότι οι δικηγόροι μπορούν να το διευθετήσουν με τους εισαγγελείς. Δεν είναι άμεσα σαφές πώς η Φλόρες υπέστη τους μώλωπες. Συνελήφθη το Σάββατο από τις αμερικανικές δυνάμεις από το σπίτι της στη Βενεζουέλα μαζί με τον Μαδούρο.

Πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο δικηγόρος του υπογράμμισε πως ο Μαδούρο έχει ζητήματα υγείας και θα απαιτηθεί συγκεκριμένη ιατρική φροντίδα κατά την διάρκεια της κράτησής του.

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία μετά από μισή ώρα.

Αποχώρησαν από την αίθουσα ο Μαδούρο και η σύζυγός του

Ο Μαδούρο και η σύζυγός του αποχώρησαν από την αίθουσα του δικαστηρίου μετά την ακροαματική διαδικασία, η οποία διήρκεσε περίπου 30 λεπτά. Ο συνήγορος υπεράσπισης του Μαδούρο έσκυψε για να του μιλήσει, ενώ εκείνος μάζευε τα χαρτιά του.



Ο δικαστής τους ενημερώνει ότι θα τους ξαναδεί στις 17 Μαρτίου στις 11 π.μ.

Μαδούρο κατά την έξοδο από το δικαστήριο: Είμαι ένας απαχθείς πρόεδρος

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο απάντησε σε έναν ισπανόφωνο διαδηλωτή καθώς έβγαινε από την αίθουσα του δικαστηρίου της Νέας Υόρκης τη Δευτέρα. Ο διαδηλωτής είπε ότι «στο όνομα του λαού της Βενεζουέλας, ο Μαδούρο θα πληρώσει».



Ο Μαδούρο απάντησε, λέγοντας στα ισπανικά: «Είμαι ένας απαχθείς πρόεδρος. Είμαι αιχμάλωτος πολέμου».

Τα βασικά συμπεράσματα από την πρώτη ακρόαση του Μαδούρο

– Ο Νικολάς Μαδούρο δήλωσε αθώος και είπε στο δικαστήριο ότι είναι «ένας έντιμος άνθρωπος». Ο Μαδούρο επέμεινε επίσης ότι εξακολουθεί να είναι πρόεδρος της Βενεζουέλας, προσθέτοντας ότι «συνελήφθη από το σπίτι του στο Καράκας».

– Η Σίλια Φλόρες ακολούθησε παρόμοιο τόνο, δηλώνοντας επίσης αθώα για τις κατηγορίες. Δήλωσε στο δικαστήριο ότι είναι «εντελώς αθώα» και είπε ότι είναι η πρώτη κυρία της Βενεζουέλας.

– Καθώς γίνονταν συζητήσεις για την επόμενη κατάλληλη ημερομηνία, ο συνήγορος υπεράσπισης του Μαδούρο υπογράμμισε «ζητήματα σχετικά με τη νομιμότητα της στρατιωτικής απαγωγής».

– Ο Μαδούρο ζήτησε επίσης το δικαίωμα σε προξενική επίσκεψη, κάτι που ο δικαστής επιβεβαίωσε ότι θα κανονιστεί.

– Η ομάδα υπεράσπισής του δεν ζητά την αποφυλάκισή του αυτή τη στιγμή, με τον δικαστή να τους λέει ότι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για εγγύηση «όταν είναι κατάλληλο».

– Η επόμενη ακροαματική διαδικασία έχει προγραμματιστεί για τις 11 π.μ. (τοπική ώρα) της 17ης Μαρτίου.

protothema.gr και cnn.gr