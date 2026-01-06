Η Βρετανία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα από τα πιο σφοδρά κύματα ψύχους του φετινού χειμώνα, με τον παγετό, τις χιονοπτώσεις και τις εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες να προκαλούν σοβαρές διαταραχές.

Το θερμόμετρο έπεσε έως τους -12,5 βαθμούς Κελσίου στο Μάρχαμ του Νόρφολκ στην ανατολική Αγγλία, ενώ ακόμη και σε μεγάλες πόλεις, όπως το Λονδίνο, το Μπέρμιγχαμ και το Μπόρνμουθ, οι θερμοκρασίες άγγιξαν τους -8°C, συνθήκες ασυνήθιστες για τα δεδομένα του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η εικόνες από την παγωμένη επιφάνεια της λίμνης του St James’s Park, με φόντο το Παλάτι του Μπάκιγχαμ, στο Λονδίνο είναι συγκλονιστικές.

Ψύχος στην Βρετανία

Το κύμα κακοκαιρίας είχε ως αποτέλεσμα το κλείσιμο εκατοντάδων σχολείων για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, με τουλάχιστον 775 σχολικές μονάδες σε ολόκληρη τη χώρα να παραμένουν κλειστές. Ιδιαίτερα έντονα επλήγησαν περιοχές της Σκωτίας, της Βόρειας Ιρλανδίας και της βόρειας Αγγλίας. Σε αρκετές περιπτώσεις εφαρμόστηκε εξ αποστάσεως εκπαίδευση, προκειμένου να περιοριστούν οι επιπτώσεις στη μαθησιακή διαδικασία.

Σύμφωνα με βρετανικά ΜΜΕ, σοβαρά προβλήματα καταγράφηκαν και στις μετακινήσεις. Η σφοδρή χιονόπτωση και ο πάγος οδήγησαν σε ακυρώσεις και καθυστερήσεις σε σιδηροδρομικά δρομολόγια, με μεγάλες εταιρείες, όπως η LNER και η Great Northern, να καλούν τους επιβάτες να αναβάλουν τα ταξίδια τους. Βλάβες στις αλλαγές τροχιάς και παγωμένες ράγες προκάλεσαν πλήρη διακοπή κυκλοφορίας σε ορισμένες γραμμές, ενώ προβλήματα στα εναέρια ηλεκτρικά καλώδια επηρέασαν και τα δρομολόγια προς και από το αεροδρόμιο Heathrow.

Ανάλογη ήταν η εικόνα και στις αερομεταφορές. Πτήσεις από το Αμπερντίν και το Ινβερνές ακυρώθηκαν, συμπεριλαμβανομένων δρομολογίων προς το Άμστερνταμ και το Γκάτγουικ, προκαλώντας ταλαιπωρία σε εκατοντάδες επιβάτες. Στη Γλασκώβη, το μετρό της πόλης ανεστάλη προσωρινά λόγω διακοπής ρεύματος που προκλήθηκε από πάγο.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε πορτοκαλί και κίτρινες προειδοποιήσεις για χιόνι και πάγο σε μεγάλο μέρος της χώρας. Οι πορτοκαλί προειδοποιήσεις, που υποδηλώνουν υψηλό κίνδυνο και πιθανές απειλές για τη ζωή και την περιουσία, αφορούν κυρίως περιοχές της βόρειας Σκωτίας, ενώ οι κίτρινες καλύπτουν μεγάλο τμήμα της Αγγλίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας. Παράλληλα, η Υπηρεσία Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου εξέδωσε πορτοκαλί προειδοποίηση για την υγεία λόγω ψύχους, επισημαίνοντας τους κινδύνους για ευάλωτες ομάδες.

Προειδοποιήσεις για τα ακραία καιρικά φαινόμενα

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι δύσκολες καιρικές συνθήκες ενδέχεται να συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες. Ένα ατλαντικό σύστημα χαμηλής πίεσης που συναντά μια αρκτική αέρια μάζα δημιουργεί αβεβαιότητα, με πιθανότητα είτε έντονων βροχοπτώσεων και ισχυρών ανέμων είτε εκτεταμένων χιονοπτώσεων, ιδιαίτερα σε βόρειες και κεντρικές περιοχές της Αγγλίας και στη Σκωτία. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, στη βόρεια Αγγλία αναμένονται έως 5 εκατοστά χιονιού, ενώ στην κεντρική και ανατολική Σκωτία το ύψος του χιονιού μπορεί να φτάσει τα 15 εκατοστά.

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση ενεργοποίησε το επίδομα κρύου καιρού, ύψους 25 λιρών, για εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά, προκειμένου να καλυφθούν τα αυξημένα έξοδα θέρμανσης. Το μέτρο αφορά κυρίως συνταξιούχους και ευάλωτους πολίτες και έχει ήδη ενεργοποιηθεί σε εκατοντάδες περιοχές ταχυδρομικών κωδικών.

Φορείς, όπως η Alzheimer’s Society, απηύθυναν έκκληση στους πολίτες να φροντίσουν ηλικιωμένους και άτομα με άνοια, τονίζοντας τη σημασία της ζεστασιάς, της σωστής ένδυσης και της αποφυγής παγωμένων επιφανειών. Παράλληλα, οι αρχές συνιστούν περιορισμό των άσκοπων μετακινήσεων και αυξημένη προσοχή στους δρόμους.

iefimerida.gr