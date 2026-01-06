Η κοινότητα του Κραν-Μοντανά παραδέχθηκε ότι έγιναν «παραλείψεις» στην πραγματοποίηση των περιοδικών ελέγχων ασφαλείας και πυρκαγιάς στο κλαμπ που καταστράφηκε από τη φωτιά τη νύκτα της Πρωτοχρονιάς οδηγώντας στον θάνατο 40 ανθρώπους.

«Οι περιοδικοί έλεγχοι δεν πραγματοποιήθηκαν κατά το διάστημα 2020-2025. Λυπούμαστε βαθύτατα γι΄αυτό», δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του Κραν-Μοντανά Νικολά Φερό κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο ελβετικό χιονοδρομικό κέντρο, χωρίς να είναι σε θέση να δώσει εξηγήσεις για την «παράλειψη» στη πραγματοποίηση των ελέγχων.

Σε σοκ οι ελβετικές αρχές

Στις απαντήσεις που είχε δώσει στους δημοσιογράφους η γενική εισαγγελέας του Βαλέ, του καντονιού στο οποίο υπάγεται διοικητικά η κωμόπολη του Κραν-Μοντανά, μπορεί κανείς να διακρίνει ότι οι ελβετικές αρχές βρίσκονται σε κατάσταση σοκ, σχεδόν σε άρνηση να πιστέψουν ότι συνέβη ποτέ στη χώρα κάτι τόσο ολέθριο.

Υπενθυμίζεται ότι σε συνέντευξη Τύπου, η εισαγγελέας Μπεατρίς Πιγιού είχε πει, αναφορικά με τα αίτια της φονικής πυρκαγιάς: «Εξ όσων μπορούμε να συμπεράνουμε, η φωτιά θα πρέπει να ξεκίνησε από τα μικρά βεγγαλικά, τα οποία έφτασαν σε μικρή απόσταση από την οροφή του κλαμπ. Αυτό ήταν, μάλλον, το έναυσμα της πυρκαγιάς, η οποία επεκτάθηκε πολύ γρήγορα. Υπάρχει βιντεοσκοπημένο υλικό, το οποίο αναλύουμε. Υπάρχουν επίσης πολλοί μάρτυρες, τους οποίους εξετάζουμε, ενώ συντάσσονται αναφορές και έχουμε καταρτίσει καταλόγους με όσους παρίσταντο στο “Le Constellation” το βράδυ της Παραμονής της Πρωτοχρονιάς». Σύμφωνα με την Ελβετή εισαγγελέα, στην επόμενη φάση η διερεύνηση του ατυχήματος θα εστιάσει στα υλικά που είχαν χρησιμοποιηθεί στην επένδυση των τοίχων εντός του κλαμπ, τις άδειες λειτουργίας, τα μέτρα πυρασφάλειας που είχαν ή δεν είχαν ληφθεί (πυροσβεστήρες, έξοδοι κινδύνου, πλήθος θαμώνων το μοιραίο βράδυ σε σχέση με την προβλεπόμενη ανώτατη χωρητικότητα κ.λπ.).

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες οι αρχές ερευνούν το ζευγάρι ιδιοκτητών του μπαρ ως ύποπτο για εγκλήματα που περιλαμβάνουν την ανθρωποκτονία εξ αμελείας.

protothema.gr