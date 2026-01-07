Αποτυχημένη αποδείχθηκε η προσπάθεια δύο διαρρηκτών να κλέψουν τσάντες συνολικής αξίας 100.000 δολαρίων από κατάστημα στην Καλιφόρνια, με κάμερες ασφαλείας να καταγράφουν καρέ-καρέ τόσο την εισβολή τους στον χώρο όσο και τη σύλληψή τους από πάνοπλους αστυνομικούς, με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου.

Στο βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το αστυνομικό τμήμα της περιοχής Ιρβάιν από όσα συνέβησαν το πρωί της Δευτέρας φαίνονται αρχικά οι δύο κουκουλοφόροι να σκαρφαλώνουν έναν τοίχο και στη συνέχεια να μπαίνουν στο κατάστημα.

Όταν, όμως, επιχείρησαν να διαφύγουν χρησιμοποιώντας μια έξοδο κινδύνου, αντιλήφθηκαν ότι οι αστυνομικοί είχαν ήδη φτάσει στο σημείο. Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης τις αρχές είχε ειδοποιήσει φύλακας του κτηρίου.

LUXURY BUST: A massive luxury handbag heist was caught on camera as heavily armed police swarmed an Irvine, California store, arresting two suspects from Los Angeles and Hollywood accused of attempting to steal nearly $100,000 in designer goods before resisting arrest. pic.twitter.com/lHZZRzvNdp — Fox News (@FoxNews) January 7, 2026

Όπως φαίνεται στα πλάνα οι αστυνομικοί άρχισαν να ψάχνουν με προτεταμένα τα όπλα τους διαρρήκτες ενώ στην περιοχή πετούσε και drone.

Όταν, τελικά, οι αστυνομικοί εντόπισαν και εγκλώβισαν τους διαρρήκτες, αυτοί δεν είχαν άλλη επιλογή από το να παραδοθούν.

Σύμφωνα με την αστυνομία ως διαρρήκτες ταυτοποιήθηκαν ο 40χρονος Ρίτσαρντ Σπένσερ από το Λος Άντζελες και ο 30χρονος Μαρσέλους Σέλμπι από το Χόλιγουντ. Οι δύο τους κατηγορήθηκαν για διάρρηξη, κλοπή, συνωμοσία, βανδαλισμό και αντίσταση κατά της αρχής.

protothema.gr