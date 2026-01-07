Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,7 βαθμών καταγράφηκε στον θαλάσσιο χώρο 68 χιλιόμετρα ανατολικά της Μπακουλίν, στις Φιλιππίνες, όπως ανακοίνωσε το U.S. Geological Survey (USGS).

Η σεισμολογική υπηρεσία των Φιλιππίνων (Phivolcs) εκτίμησε πως υπάρχει κίνδυνος για σοβαρές ζημιές και προεξόφλησε πως θα ακολουθήσουν ισχυροί μετασεισμοί.

Το αμερικανικό κέντρο έγκαιρης προειδοποίησης στον Ειρηνικό (PTWC) ανέφερε πως δεν αναμένει να εκδηλωθεί τσουνάμι.

Δεν υπήρξαν αμέσως πληροφορίες για τραυματισμούς ή ζημιές.

«Δεν ήταν τόσο δυνατός, όμως κόσμος έσπευσε να βγει έξω», σημείωσε ο Τζόι Μονάτο, επικεφαλής της αστυνομίας στην πόλη Χινατουάν.

ΑΠΕ – ΜΠΕ