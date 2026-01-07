Το Ιράν χαρακτήρισε «απειλή» τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου σχετικά με τις διαδηλώσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στη χώρα, προειδοποιώντας ότι δεν θα επιτρέψει τη συνέχισή τους χωρίς αντίδραση.

«Το ισλαμικό Ιράν θεωρεί απειλή την κλιμάκωση της εχθρικής ρητορικής εναντίον του ιρανικού έθνους και δεν θα ανεχθεί αυτό να συνεχισθεί χωρίς να απαντήσει», δήλωσε ο στρατηγός Αμίρ Χαταμί, τον οποίο επικαλείται το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.

«Αν ο εχθρός διαπράξει ένα λάθος, θα απαντήσουμε με περισσότερη αποφασιστικότητα» απ’ ό,τι κατά τη διάρκεια του πολέμου των 12 ημερών τον Ιούνιο εναντίον του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών, διαβεβαίωσε επίσης ο Χαταμί, ο οποίος δεν είναι πάντως ο κορυφαίος ιρανός στρατιωτικός.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε τις τελευταίες ημέρες να επέμβει στρατιωτικά στο Ιράν, αν σκοτωθούν διαδηλωτές, ενώ ο Μπενιαμίν Νετανιάχου προσέφερε στους διαδηλωτές την υποστήριξή του.

«Το παρακολουθούμε από πολύ κοντά. Αν αρχίσουν να σκοτώνουν ανθρώπους, όπως έχουν κάνει στο παρελθόν, πιστεύω ότι θα πληγούν πολύ σκληρά από τις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε την Κυριακή ο αμερικανός πρόεδρος.

Το Ισραήλ είναι «αλληλέγγυο στη μάχη του ιρανικού λαού, στις προσδοκίες του για ελευθερία (…) και για δικαιοσύνη», δήλωσε από την πλευρά του την Κυριακή ο ισραηλινός πρωθυπουργός.

Τη Δευτέρα, η ιρανική διπλωματία είχε ανακοινώσει πως οι δηλώσεις των Τραμπ και Νετανιάχου αποτελούν υποκίνηση βίας και κατηγόρησε το Ισραήλ ότι επιδιώκει να υπονομεύσει την εθνική ενότητα.

protothema.gr