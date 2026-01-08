Ο πρόεδρος της Γερμανίας Φρανκ-Βάλτερ Στάινμαγερ εξαπέλυσε δριμεία επίθεση κατά της εξωτερικής πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας ότι η διεθνής κοινότητα οφείλει να δράσει άμεσα για να αποτρέψει την εκφυλιστική πορεία της παγκόσμιας τάξης. Ο Γερμανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι ο κόσμος δεν πρέπει να μετατραπεί σε ένα «άντρο ληστών», όπου οι ισχυροί και αδίστακτοι επιβάλλονται, αρπάζοντας ό,τι επιθυμούν.

Σε δηλώσεις ασυνήθιστης δριμύτητας, που φαίνεται να αναφέρονται σε ενέργειες όπως η αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στο Καράκας και η σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, ο πρόεδρος της Γερμανίας προειδοποιεί ότι η παγκόσμια δημοκρατική τάξη δέχεται πρωτοφανή επίθεση.

Αναφερόμενος στην προσάρτηση της Κριμαίας από την Ρωσία και την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία ως ορόσημο, ο Γερμανός πρόεδρος δήλωσε ότι η συμπεριφορά των ΗΠΑ αποτελεί μία δεύτερη ιστορική ρήξη.

«Και έπειτα υπάρχει η κατάρρευση των αξιών του σημαντικότερου εταίρου μας, των ΗΠΑ, που συνέβαλαν στην οικοδόμηση της παγκόσμιας τάξης», δήλωσε ο Φρανκ-Βάλτερ Στάινμαγερ χθες το βράδυ κατά την διάρκεια συμποσίου.

«Πρέπει να προλάβουμε την μετατροπή του κόσμου σε άντρο ληστών, όπου οι πλέον αδίστακτοι παίρνουν ό,τι θέλουν, όπου περιοχές ή ολόκληρες χώρες αντιμετωπίζονται ως ιδιοκτησία λίγων νέων μεγάλων δυνάμεων», είπε.

«Ενεργητική επέμβαση απαιτείται σε απειλητικές καταστάσεις και χώρες όπως η Βραζιλία και η Ινδία πρέπει να πειστούν να προστατεύουν την παγκόσμια τάξη», είπε.

