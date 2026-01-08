Κυνική δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στους New York Times. «Δεν χρειάζομαι διεθνές δίκαιο» διαμηνύει στη σκιά της επιχείρησης σύλληψης του Νικολάς Μαδούρο.

«Η δική μου ηθική. Το δικό μου μυαλό. Είναι το μόνο πράγμα που μπορεί να με σταματήσει» αναφέρει χαρακτηριστικά. «Δεν θέλω να πληγώσω ανθρώπους» διευκρινίζει.

Σε συνέντευξή του στους New York Times. «Δεν χρειάζομαι διεθνές δίκαιο» διαμηνύει στη σκιά της επιχείρησης σύλληψης του Νικολάς Μαδούρο.

«Η δική μου ηθική. Το δικό μου μυαλό. Είναι το μόνο πράγμα που μπορεί να με σταματήσει» αναφέρει χαρακτηριστικά. «Δεν θέλω να πληγώσω ανθρώπους» διευκρινίζει.

Αδιάφορος για τη New START, την τελευταία συμφωνία Ρωσίας – ΗΠΑ για τα πυρηνικά, η οποία εκπνέει, έδειξε επίσης ο πρόεδρος των ΗΠΑ: «αν λήξει, έληξε».

Η τελευταία εναπομείνασα συνθήκη ελέγχου εξοπλισμών εκπνέει στις 5 Φεβρουαρίου. Ορίζει ανώτατο όριο στον αριθμό των στρατηγικών πυρηνικών κεφαλών που μπορούν να αναπτύξουν τα δύο έθνη.

«Θα κάνουμε απλώς μια καλύτερη συμφωνία», δήλωσε ο Τραμπ στους New York Times, προσθέτοντας ότι η Κίνα θα πρέπει να ενσωματωθεί σε οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία. Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη.

ΗΠΑ και Ρωσία δεν έχουν πραγματοποιήσει καμία συζήτηση για μια νέα συνθήκη που θα διαδεχτεί την υπάρχουσα.

Τον Σεπτέμβριο ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε προτείνει την παράταση της συμφωνίας για επιπλέον 12 μήνες – η οποία θέτει πλαφόν στον αριθμό πυρηνικών κεφαλών που μπορεί να αναπτύξει η κάθε πλευρά (1.550 έκαστη) και προβλέπει δικλείδες ασφαλείας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει δώσει ακόμη επίσημη απάντηση στα περί παράτασης, ενώ αναλυτές ασφαλείας εμφανίζονται διχασμένοι για το αν θα πρέπει να γίνει ή όχι αποδεκτή η πρόταση Πούτιν.

skai.gr