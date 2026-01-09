Τραγωδία σημειώθηκε την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου στην Σέμπου των Φιλιππίνες, όταν κατολίσθηση σε χωματερή στην περιοχή Barangay Binaliw στοίχισε τη ζωή σε έναν άνθρωπο, τραυμάτισε έξι ακόμη και άφησε δεκάδες εγκλωβισμένους κάτω από τα μπάζα. Οι αρχές βρίσκονται σε συνεχή κινητοποίηση, με τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης να συνεχίζονται.
Την επιβεβαίωση του περιστατικού έκανε ο δημοτικός σύμβουλος της Σέμπου, Dave Tumulak, με μήνυμά του το βράδυ της Πέμπτης. Όπως ανέφερε, οι αρχές ειδοποιήθηκαν τηλεφωνικά από άτομο ονόματι Philip Fernandez, ο οποίος ανέφερε ότι πολλοί άνθρωποι είχαν παγιδευτεί μετά την κατολίσθηση.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τουλάχιστον 28 άτομα βρέθηκαν κάτω από τα μπάζα. Η αστυνομία και οι πυροσβέστες διέσωσαν οκτώ άτομα, αλλά μια γυναίκα πέθανε καθ’ οδόν προς το νοσοκομείο.
Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης
Ο δήμαρχος της πόλης Σέμπου, Nestor Archival, ανακοίνωσε ότι άμεσα αναπτύχθηκαν ομάδες αντιμετώπισης καταστροφών για έρευνα, διάσωση και διασφάλιση της ασφάλειας των κατοίκων της περιοχής.
«Παρακολουθώ στενά την κατάσταση και θα μεταβώ προσωπικά στη χωματερή του Binaliw το συντομότερο δυνατό, ώστε να ελέγξω επιτόπου την κατάσταση και να συντονίσω τις επόμενες ενέργειες», ανέφερε χαρακτηριστικά σε δήλωσή του.
Συνεχής βροχόπτωση η αιτία της κατολίσθησης
Σύμφωνα με δημοσίευμα της SunStar Cebu, ο δημοτικός σύμβουλος Joel Garganera απέδωσε την κατολίσθηση στις συνεχείς και παρατεταμένες βροχοπτώσεις, οι οποίες είχαν μαλακώσει το έδαφος της χωματερής.
Όπως ανέφερε, η συσσώρευση απορριμμάτων σε συνδυασμό με τον κορεσμό του εδάφους από το νερό κατέστησαν αναπόφευκτη την κατάρρευση.
Ζημιές και σε εγκαταστάσεις ανακύκλωσης
Η κατολίσθηση έπληξε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, και εγκατάσταση ανάκτησης υλικών που διαχειρίζεται η εταιρεία Prime Integrated Waste Solutions Incorporated, θυγατρική του ομίλου Prime Infrastructure Capital Incorporated.
Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό τυχόν άλλων εγκλωβισμένων, ενώ εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί.