Σε κατάσταση χάους έχει περιέλθει το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς η κακοκαιρία Goretti έπληξε τη χώρα με θυελλώδεις ανέμους, έντονες βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις και παγετό, προκαλώντας εκτεταμένα προβλήματα σε υποδομές, μεταφορές και την καθημερινότητα των πολιτών.

Αν και η κόκκινη προειδοποίηση για ισχυρούς ανέμους που κάλυπτε την Κορνουάλη και τα Νησιά Σίλι έχει πλέον λήξει, οι επιπτώσεις της κακοκαιρίας παραμένουν εκτεταμένες. Σύμφωνα με τη βρετανική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Met Office), στο αεροδρόμιο του St Mary’s στα Νησιά Σίλι καταγράφηκαν ριπές ανέμου έως και 99 μίλια/ώρα (159 χλμ/ώρα), σημειώνοντας ιστορικό ρεκόρ για την περιοχή.

Περισσότεροι από 500.000 πολίτες που βρίσκονται σε περιοχές υψηλού κινδύνου έλαβαν επείγοντα μηνύματα προειδοποίησης στα κινητά τους τηλέφωνα, ενώ πάνω από 70.000 νοικοκυριά σε Αγγλία και Ουαλία παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, σύμφωνα με το National Grid.

Σοβαρά προβλήματα σε μεταφορές και υποδομές

Σημαντικά προβλήματα καταγράφονται και στις μεταφορές, καθώς το αεροδρόμιο του Μπέρμιγχαμ ανέστειλε τη λειτουργία των διαδρόμων προσγείωσης και απογείωσης λόγω έντονης χιονόπτωσης.

There is a 'danger to life' warning in the United Kingdom as storm "Goretti" hits. pic.twitter.com/gD01Bx3vmg January 9, 2026

Στο Τζέρσεϊ κηρύχθηκε κατάσταση μείζονος έκτακτης ανάγκης, καθώς το νησί βρίσκεται επίσης υπό κόκκινη προειδοποίηση, ενώ οι αρχές στο Γκέρνσεϊ κάλεσαν τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους. Παράλληλα, δεκάδες σχολεία σε περιοχές των Μίντλαντς και της Ουαλίας θα παραμείνουν κλειστά, καθώς αναμένονται νέες έντονες χιονοπτώσεις.

Major UK airport closed after Storm Goretti's heavy snowfall https://t.co/gQpUO6Wz9N pic.twitter.com/gikjoo2rk8 — The Mirror (@DailyMirror) January 9, 2026

