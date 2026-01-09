Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σε πάρτι γενεθλίων στο Ουζμπεκιστάν, όταν μπαλόνια γεμάτα υδρογόνο εξερράγησαν, προκαλώντας φωτιά μπροστά στο πρόσωπο της εορτάζουσας.

Σύμφωνα με τα πλάνα που καταγράφηκαν από τη γιορτή της Νότζα Ουσμάνοβα, η γυναίκα κρατούσε την τούρτα των γενεθλίων της, πάνω στην οποία είχε τοποθετηθεί πυροτέχνημα, τη στιγμή που σημειώθηκε το περιστατικό.

Όταν, όμως, μια φίλη της πλησίασε κρατώντας μπαλόνια με υδρογόνο που ήρθαν σε επαφή με το πυροτέχνημα με αποτέλεσμα όχι μόνο να σκάσουν αλλά να πάρουν και φωτιά μπροστά στο πρόσωπο της Ουσμάνοβα.

Η ίδια είπε πως «όλα έγιναν τόσο γρήγορα. Δεν ξέρω πώς κατάφερα να γλιτώσω».

Παρά τη φωτιά, πάντως, κανείς από τους παριστάμενους – ανάμεσά τους και μια μητέρα και το μωρό της – δεν τραυματίστηκε.

