Σφοδρή αντίδραση προκάλεσαν στην Άγκυρα οι αναφορές που έγιναν κατά την εκδήλωση για την έναρξη της κυπριακής προεδρίας στην ΕΕ, με το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών να απορρίπτει τον χαρακτηρισμό περί κατοχής και εισβολής στην Κύπρο, επιχειρώντας να ανατρέψει την πραγματικότητα γύρω από το Κυπριακό.

Στην ανακοίνωση του με ημερομηνία 8 Ιανουαρίου 2026 ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, Οντζού Κετσελί αναφέρει χαρακτηριστικά πως «αρνούμαστε τις εκφράσεις «κατοχή», «εισβολή» και «διαίρεση» που χρησιμοποιήθηκαν σε διάφορες ομιλίες κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης που διοργανώθηκε στις 7 Ιανουαρίου 2026 με αφορμή την ανάληψη της Προεδρίας της ΕΕ από την Κυπριακή Κυβέρνηση. Οι εν λόγω εκφράσεις δεν συνάδουν σε καμία περίπτωση με τα ιστορικά και τρέχοντα δεδομένα του νησιού».

«Οι ελληνοκύπριοι παραβιάζουν τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων»

Ισχυρίζεται δε ότι «η μόνη «κατοχή» στο νησί προέρχεται από την κατάληψη των θέσεων της εταιρικής κυβέρνησης από την πλευρά των Ελληνοκυπρίων το 1963, με την οποία παραβίασαν κατάφωρα το Σύνταγμα και τα εγγενή δικαιώματα του τουρκοκυπριακού λαού».

Ο Κετσελί υποστηρίζει ότι «η στάση των αξιωματούχων της ΕΕ που αγνοούν την ύπαρξη των Τουρκοκυπρίων αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι η ΕΕ εφαρμόζει δύο μέτρα και δύο σταθμά σε σχέση με τις βασικές ανθρωπιστικές αξίες που υποστηρίζει».

Η «ελληνοκυπριακή πλευρά εκμεταλλεύεται την προεδρία της ΕΕ»

Και καταλήγει σημειώνοντας ότι το γεγονός ότι η «ελληνοκυπριακή πλευρά, σε αντίθεση με τις δημόσιες δεσμεύσεις που έχει αναλάβει, εκμεταλλεύεται από την αρχή την προεδρία της ΕΕ για να εκφράσει τη διαστρεβλωμένη ρητορική της και την αδιάλλακτη στάση της σχετικά με το κυπριακό ζήτημα, αποκαλύπτει τους λόγους για τους οποίους η ΕΕ δεν μπορεί να είναι ένας αμερόληπτος και εποικοδομητικός παράγοντας στην επίλυση του κυπριακού ζητήματος».

