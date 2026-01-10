Σχεδόν 8 δισεκατομμύρια δολάρια δώρισε ο συνιδρυτής της Microsoft Μπιλ Γκέιτς σε ίδρυμα που συνδέεται με την πρώην σύζυγό του Μελίντα Φρεντς Γκέιτς, πέντε χρόνια μετά την ολοκλήρωση του διαζυγίου τους.

Ο μεγιστάνας της Microsoft, σύμφωνα με την DailyMail -που επικαλείται τους The New York Times-, προχώρησε σε δωρεά 7,88 δισ. στο ίδρυμα Pivotal Philanthropies Foundation της Μελίντα το 2024.

Εκπρόσωπος του Pivotal επιβεβαίωσε ότι η συμφωνία των 12,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων έχει εκπληρωθεί και ότι η δωρεά των σχεδόν 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων ήταν μέρος αυτής της συμφωνίας.

Η δωρεά αναγράφεται στη φορολογική δήλωση του 2025, αλλά δεν είναι σαφές πώς μοιράστηκε το υπόλοιπο ποσό της συμφωνίας των 12,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων και πού έγιναν οι δωρεές.

Αυτή η δωρεά, όπως αναφέρει το βρετανικό μέσο, αποτελεί μία από τις ελάχιστες λεπτομέρειες για το διαζύγιο που έχει δημοσιοποιηθεί και η φορολογική δήλωση αποκαλύπτει το πρώτο συγκεκριμένο οικονομικό στοιχείο.

H Daily Mail, σε δημοσίευμα που αφορούσε τα πιο ακριβά διαζύγια διασήμων, κατέταξε στην κορυφή τη Μελίντα μετά τη δωρεά του μεγιστάνα. Το διαζύγιο του πρώην ισχυρού ζευγαριού είναι το πιο ακριβό μέχρι σήμερα, με τη Μελίντα να λαμβάνει αποζημίωση 76 δισεκατομμυρίων δολαρίων μετά από 27 χρόνια γάμου.

Οι αποκαλύψεις της Μελίντα για τον χωρισμό της από τον Μπιλ Γκέιτς

Ο Μπιλ και η Μελίντα Γκέιτς πήραν διαζύγιο πριν από πέντε χρόνια, όταν το όνομα του μεγιστάνα εμπλεκόταν σε φήμες για εξωσυζυγικές σχέσεις, ενώ φαίνεται να είχε στενή σχέση με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Μέσα από το βιβλίο της «The Next Day», η Μελίντα Γκέιτς είχε προχωρήσει σε αποκαλύψεις για το διαζύγιό της, κάνοντας λόγο για «προδοσίες». Μπορεί το διαζύγιο να έγινε γνωστό το 2021, ωστόσο η Μελίντα Γκέιτς ανέφερε ότι το τέλος του γάμου τους είχε έρθει νωρίτερα.

«Ο Μπιλ παραδέχτηκε δημοσίως ότι δεν ήταν πάντα πιστός σε μένα» γράφει, και συνεχίζει αναφερόμενη σε ένα «βαθιά ενοχλητικό» άρθρο που δημοσιεύθηκε εκείνο το φθινόπωρο, όταν οι αναφορές συνέχισαν να αυξάνονται για τις προηγούμενες συναντήσεις του Μπιλ με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Ο Μπιλ Γκέιτς χαρακτήρισε τις συναντήσεις αυτές «λάθος», και δήλωσε πρόσφατα ότι ήταν «ανόητο να περάσει οποιονδήποτε χρόνο με τον Έπσταϊν», υποστηρίζοντας ότι αναζητούσε φιλανθρωπική υποστήριξη.

Η Μελίντα στο βιβλίο της έγραφε πως, λόγω των συναντήσεων αυτών, στο τέλος του 2019 έβλεπε εφιάλτες, νιώθοντας πως καταρρέει το σπίτι τους, με συνέπεια να ξυπνάει μέσα στη νύχτα με κρίσεις πανικού. Τότε, αν και σκόπευε να πάει μόνη της, πρότεινε στον Μπιλ Γκέιτς να ταξιδέψουν μαζί στο Μεξικό. Όταν έφτασε στο σπίτι που είχαν νοικιάσει, η Μελίντα συνειδητοποίησε κάτι: το ακίνητο ήταν διαθέσιμο επειδή το ζευγάρι που ζούσε εκεί είχε χωρίσει.

Αν και το ζευγάρι προσπάθησε να περάσει τις διακοπές «σαν οποιεσδήποτε άλλες», την τελευταία νύχτα τού είπε ότι ήθελε να αρχίσει να ζει χωριστά και ότι θα έμενε στο σπίτι τους με τη μικρότερη κόρη τους, τη Φοίβη, η οποία τελείωνε το λύκειο.

«Ήταν μια από τις πιο τρομακτικές συζητήσεις που είχα κάνει» γράφει, και θυμάται ότι ο Μπιλ ήταν λυπημένος και αναστατωμένος, αλλά και με κατανόηση και σεβασμό.

Συνέχισαν να ζουν κανονικά και να εργάζονται για το ίδρυμά τους, σε ένα διάστημα που είχε πολλές αμήχανες στιγμές, όπως είπε η ίδια. Το καλοκαίρι εκείνης της χρονιάς είπε στον Μπιλ Γκέιτς πως θέλει διαζύγιο.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης το 2022 στην εκπομπή TODAY με τη Σαβάνα Γκάρθρι, ο Μπιλ Γκέιτς εξομολογήθηκε την ενοχή του και ανέλαβε την ευθύνη του χωρισμού.

«Σίγουρα έκανα λάθη, και αναλαμβάνω την ευθύνη» είπε, προσθέτοντας: «Δεν νομίζω ότι είναι παραγωγικό να αναλύουμε τις λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή, αλλά, ναι, προκάλεσα πόνο και αισθάνομαι απαίσια γι’ αυτό».

iefimerida.gr