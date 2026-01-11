Οι ισχυρισμοί ότι οι αμερικανικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν ένα ισχυρό, πρωτόγνωρο όπλο κατά τη διάρκεια της επιδρομής στη Βενεζουέλα έχουν προκαλέσει παγκόσμιο ενδιαφέρον, μετά από μια δραματική μαρτυρία αυτόπτη μάρτυρα που ισχυρίζεται ότι οι στρατιώτες εξουδετερώθηκαν από μια έντονη δύναμη που έμοιαζε με ήχο κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης για τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

Η μαρτυρία, που δημοσιεύτηκε το Σάββατο στο X από τον εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου, περιγράφει πώς το προσωπικό ασφαλείας της Βενεζουέλας εξουδετερώθηκε μέσα σε λίγα λεπτά, καθώς οι αμερικανικές δυνάμεις φέρεται να χρησιμοποίησαν προηγμένη τεχνολογία που απενεργοποίησε τα ραντάρ, πλημμύρισε την περιοχή με drones και άφησε τους υπερασπιστές του Μαδούρο ανίκανους να αντισταθούν.

«Ήμασταν σε επιφυλακή, αλλά ξαφνικά όλα τα ραντάρ μας σταμάτησαν να λειτουργούν χωρίς καμία εξήγηση», είπε ο φρουρός. «Το επόμενο πράγμα που είδαμε ήταν drones, πολλά drones, να πετούν πάνω από τις θέσεις μας. Δεν ξέραμε πώς να αντιδράσουμε».

Σύμφωνα με την αναφορά της εφημερίδας New York Post, μόνο μια μικρή αμερικανική μονάδα εισέβαλε στην περιοχή, με «μόλις οκτώ» ελικόπτερα που μετέφεραν περίπου 20 στρατιώτες. Παρά τον περιορισμένο αριθμό τους, ο φρουρός ισχυρίστηκε ότι οι Αμερικανοί κατέλαβαν γρήγορα τον έλεγχο του πεδίου της μάχης.

«Ήταν τεχνολογικά πολύ προηγμένοι», είπε. «Δεν έμοιαζαν με τίποτα από όσα έχουμε αντιμετωπίσει μέχρι τώρα».

«Δεν ήταν μάχη, αλλά σφαγή»

Ο φρουρός περιέγραψε τη σύγκρουση ως μονόπλευρη, λέγοντας ότι οι δυνάμεις της Βενεζουέλας υστερούσαν σε ταχύτητα και ακρίβεια της πυροδύναμης των ΗΠΑ.

«Ήμασταν εκατοντάδες, αλλά δεν είχαμε καμία ελπίδα», είπε, σύμφωνα με την εφημερίδα Post. «Πυροβολούσαν με τέτοια ακρίβεια και ταχύτητα, που έμοιαζε σαν κάθε στρατιώτης να πυροβολούσε 300 σφαίρες το λεπτό».

Στη συνέχεια περιέγραψε τη στιγμή που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε μια μυστηριώδης συσκευή.

«Σε κάποιο σημείο, έριξαν κάτι. Δεν ξέρω πώς να το περιγράψω», είπε. «Ήταν σαν ένα πολύ έντονο ηχητικό κύμα. Ξαφνικά, ένιωσα σαν το κεφάλι μου να εκρήγνυται από μέσα».

Οι σωματικές επιπτώσεις, όπως ισχυρίστηκε, ήταν άμεσες.

«Όλοι αρχίσαμε να αιμορραγούμε από τη μύτη. Μερικοί έκαναν εμετό με αίμα. Πέσαμε στο έδαφος, ανίκανοι να κινηθούμε. Δεν μπορούσαμε καν να σηκωθούμε μετά από αυτό το ηχητικό όπλο, ή ό,τι κι αν ήταν».

Ο Λευκός Οίκος τηρεί σιγή ιχθύος

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με το αν η αναδημοσίευση της αναφοράς από την εκπρόσωπο Τύπου Κάρολιν Λίβιτ, με τη λεζάντα «Σταματήστε ό,τι κάνετε και διαβάστε αυτό», ισοδυναμούσε με επιβεβαίωση των ισχυρισμών.

It took US Military and law enforcement forces an hour to capture the President of Venezuela, and people are out here acting like there is an imminent war!? Lol!



With who?



The cartel leader got snatched in less time than it takes to watch an episode of Landman. pic.twitter.com/MNgbL9ClO2 — Brenden Dilley (@WarlordDilley) January 3, 2026

Το Υπουργείο Εσωτερικών της Βενεζουέλας δήλωσε ότι περίπου 100 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας της σκοτώθηκαν στην επιχείρηση της 3ης Ιανουαρίου. Παραμένει ασαφές εάν οι θάνατοι συνδέονται με το φερόμενο όπλο.

Στο επίκεντρο τα όπλα κατεύθυνσης ενέργειας

Μια πρώην πηγή των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών δήλωσε ότι η περιγραφή έχει ομοιότητες με τα όπλα κατεύθυνσης ενέργειας, τα οποία χρησιμοποιούν εστιασμένη ενέργεια, όπως μικροκύματα ή λέιζερ, για να εξουδετερώσουν στόχους.

«Ο στρατός διαθέτει τέτοιου είδους όπλα εδώ και δεκαετίες», ανέφερε η πηγή. «Ορισμένα από αυτά τα συστήματα μπορούν να προκαλέσουν αιμορραγία, πόνο, εγκαύματα και ανικανότητα να λειτουργήσει το σώμα».

Η Κίνα έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν ότι χρησιμοποίησε όπλα μικροκυμάτων εναντίον Ινδών στρατιωτών κατά τη διάρκεια μιας σύγκρουσης στα σύνορα στο Λαντάκ το 2020, αν και το Πεκίνο αρνήθηκε τις κατηγορίες.

Ο φρουρός από τη Βενεζουέλα δήλωσε ότι η επιδρομή προκάλεσε σοκ σε ολόκληρη τη Λατινική Αμερική, ιδίως μετά την πρόσφατη προειδοποίηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι το Μεξικό βρίσκεται πλέον «στη λίστα».

«Στέλνω προειδοποίηση σε όποιον πιστεύει ότι μπορεί να αντισταθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε. «Δεν έχουν ιδέα για το τι είναι ικανοί να κάνουν. Μετά από αυτό που είδα, δεν θέλω ποτέ ξανά να βρεθώ στην άλλη πλευρά. Δεν πρέπει να τα βάζεις μαζί τους».

Πρόσθεσε ότι ο αντίκτυπος της επιδρομής ήταν ήδη αισθητός πέρα από τη Βενεζουέλα.

«Όλοι μιλάνε γι’ αυτό», είπε. «Αυτό που συνέβη εδώ θα αλλάξει πολλά πράγματα, όχι μόνο στη Βενεζουέλα, αλλά σε ολόκληρη την περιοχή».

huffingtonpost.gr