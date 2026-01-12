Διατεθειμένος να συναντηθεί με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες, δήλωσε την Κυριακή ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, περισσότερο από μία εβδομάδα μετά την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψη του πρώην προέδρου της χώρας, Νικολάς Μαδούρο.

Ερωτηθείς αν προτίθεται να συναντηθεί με τη Ντέλσι Ροδρίγκες, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο προεδρικό αεροσκάφος ότι «κάποια δεδομένη στιγμή θα το κάνω», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επίσημης συνάντησης σε πολιτικό επίπεδο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεργάζονται πλέον «αληθινά καλά» με το Καράκας, σηματοδοτώντας, όπως εκτιμούν αναλυτές, μια σαφή αλλαγή στον τόνο και στο πλαίσιο των διμερών σχέσεων.

Σύλληψη Μαδούρο και αλλαγή εξουσίας

Οι δηλώσεις Τραμπ έρχονται μετά την επιχείρηση του αμερικανικού στρατού στη Βενεζουέλα, η οποία οδήγησε στην αιχμαλώτιση του Νικολάς Μαδούρο και τη μεταφορά του στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου παραμένει προφυλακισμένος.

Σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας πρόκειται να δικαστεί για κατηγορίες που αφορούν «διακίνηση ναρκωτικών» και «τρομοκρατία», σε μια εξέλιξη που έχει προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις και έντονες γεωπολιτικές ανακατατάξεις στη Λατινική Αμερική.

Νέο κεφάλαιο στις σχέσεις Ουάσιγκτον–Καράκας

Η ανάληψη της εξουσίας από τη Ντέλσι Ροδρίγκες και οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ περί στενής συνεργασίας δείχνουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιχειρούν να ανοίξουν ένα νέο κεφάλαιο στις σχέσεις τους με τη Βενεζουέλα, μετά από χρόνια έντασης και κυρώσεων.

Προς το παρόν, δεν έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για ενδεχόμενη συνάντηση των δύο ηγετών, ωστόσο η δημόσια τοποθέτηση του Αμερικανού προέδρου θεωρείται σαφές πολιτικό σήμα αναγνώρισης της νέας κατάστασης στο Καράκας.

protothema.gr