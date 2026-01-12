Στον απόηχο των αιματηρών διαδηλώσεων στο Ιράν, με εκατοντάδες –ενδεχομένως και χιλιάδες– νεκρούς, ο επίσημος λογαριασμός του Ανώτατου Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ στο X ανήρτησε γελοιογραφία που παρουσιάζει τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ως ετοιμόρροπη σαρκοφάγο, συνοδευόμενη από μήνυμα που υπονοεί πως «και αυτός θα ανατραπεί».

Απεικονίζει τον Αμερικανό ηγέτη ως μια αιγυπτιακή σαρκοφάγο σε έναν τάφο που είναι διακοσμημένος με ιερογλυφικά. Η σημαία των ΗΠΑ και η Μεγάλη Σφραγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών είναι σχεδιασμένες ως σκαλίσματα στο φέρετρο, το οποίο ραγίζει και καταρρέει. Το συνοδευτικό κείμενο στη γελοιογραφία αναφέρει: «Σαν τον Φαραώ».

Ένα μήνυμα που δημοσιεύτηκε δίπλα στη γελοιογραφία αναφέρεται σε μονάρχες όπως οι Φαραώ της αρχαίας Αιγύπτου και ο Νεβρώδ, μια βιβλική φιγούρα του βιβλίου της Γένεσης, προειδοποιώντας ότι «ανατράπηκαν όταν βρίσκονταν στο απόγειο της υπερηφάνειάς τους». Αναφέρεται επίσης στον Ρεζά Χαν και τον Μοχάμεντ Ρεζά, τον πρώτο και τον δεύτερο Ιρανό σάχη της δυναστείας των Παχλαβί.

«Αυτός ο τύπος που κάθεται εκεί με αλαζονεία και υπερηφάνεια και κρίνει ολόκληρο τον κόσμο, θα πρέπει επίσης να γνωρίζει ότι συνήθως οι τύραννοι και οι αλαζόνες του κόσμου, όπως ο Φαραώ, ο Νιμρώντ, ο Ρεζά Χαν, ο Μοχάμεντ Ρεζά και οι παρόμοιοι, ανατράπηκαν όταν βρίσκονταν στο απόγειο της υπερηφάνειάς τους, και αυτός επίσης θα ανατραπεί», αναφέρεται στην ανάρτηση του Χαμενεΐ.

