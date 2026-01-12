Έντονη φημολογία επικρατεί τις τελευταίες ώρες αναφορικά με την κατάσταση της υγείας του Ραμζάν Καντίροφ, ηγέτη της Τσετσενίας και στενού συμμάχου του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σύμφωνα με ουκρανικές πηγές, αλλά και δημοσιεύματα διεθνών μέσων ενημέρωσης, ο 49χρονος Ραμζάν Καντίροφ φέρεται να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, αντιμετωπίζοντας σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια. Όπως αναφέρεται, υποβάλλεται σε αιμοκάθαρση σε ιδιωτική κλινική στην Τσετσενία.

Πληροφορίες που επικαλούνται πηγές των ουκρανικών στρατιωτικών υπηρεσιών πληροφοριών (GUR) κάνουν λόγο για αυξανόμενη ανησυχία στο παρασκήνιο, ενώ δεν επιβεβαιώνονται επισήμως αναφορές ότι ο Καντίροφ ενδέχεται να έχει πέσει σε κώμα. Την ίδια στιγμή, μέλη της οικογένειας και της ευρύτερης φατρίας Καντίροφ, ακόμη και συγγενείς από το εξωτερικό, φέρονται να έχουν σπεύσει στο πλευρό του.

Η απουσία του Καντίροφ από τη δημόσια ζωή τις τελευταίες ημέρες, καθώς και η τελευταία του εμφάνιση πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα -όταν κινείτο με τη βοήθεια μπαστουνιού – ενίσχυσαν τα σενάρια περί σοβαρής επιδείνωσης της υγείας του.

Ένας ηγέτης σε παρακμή



Παρά τις προσπάθειες των αρχών στο Γκρόζνι να διαψεύσουν τις φήμες μέσω επιμελώς μονταρισμένων βίντεο, που δείχνουν τον Καντίροφ να ασκείται ή να προεδρεύει συσκέψεων, ανεξάρτητοι παρατηρητές σημειώνουν ότι η φυσική του κατάσταση εμφανίζει εμφανή σημάδια επιδείνωσης εδώ και χρόνια.

Παλαιότερες αναφορές θέλουν τον Καντίροφ να πάσχει από παγκρεατική νέκρωση και χρόνια νεφρικά προβλήματα, ενώ συχνά δυσκολεύεται να περπατήσει ή να μιλήσει.

Πιο ανησυχητικά για το Κρεμλίνο φαίνονται να είναι τα πολιτικά μηνύματα πίσω από τις ιατρικές εξελίξεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι σχέσεις Πούτιν – Καντίροφ έχουν ψυχρανθεί, καθώς ο Τσετσένος ηγέτης φέρεται να διερευνούσε παρασκηνιακά συμφωνίες με αραβικά κράτη για την ασφαλή απομάκρυνση της οικογένειάς του και τη διασφάλιση των περιουσιακών του στοιχείων σε περίπτωση απώλειας της εξουσίας – μια κίνηση που η Μόσχα αντιμετωπίζει ως ένδειξη έλλειψης εμπιστοσύνης.

Ο ίδιος ο Καντίροφ είχε αφήσει πρόσφατα αιχμές για το τέλος του, δηλώνοντας: «Αν ακούσει κανείς τις φήμες, δεν θα ζήσω μέχρι τα βαθιά γεράματα. Και δεν θέλω. Θέλω να φύγω όσο με σέβονται».

Αγώνας δρόμου για τη διαδοχή του Καντίροφ



Η επιδείνωση της υγείας του Καντίροφ έχει επιταχύνει τις διεργασίες διαδοχής στη Τσετσενία, μια περιοχή-κλειδί για τη σταθερότητα της Ρωσίας και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Σύμφωνα με αναλυτές, το ερώτημα στη Μόσχα δεν είναι πλέον «αν», αλλά «πότε» και «πώς» θα γίνει η μετάβαση εξουσίας.

Τρεις βασικοί υποψήφιοι φέρονται να βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων:

Απτi Αλαουντίνοφ (52): Στρατηγός και διοικητής των ειδικών δυνάμεων «Akhmat», θεωρείται πρόσωπο εμπιστοσύνης του Κρεμλίνου. Έχει αποκτήσει ισχυρό προφίλ μέσω του πολέμου στην Ουκρανία και εμφανίζεται συχνά στα ρωσικά κρατικά ΜΜΕ. Αντιμετωπίζει ωστόσο σοβαρές κατηγορίες για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Μαγκομέντ Νταούντοφ (45): Πρόεδρος του κοινοβουλίου της Τσετσενίας και μέλος του στενού κύκλου του Καντίροφ. Γνωστός με το παρατσούκλι «Lord», εκπροσωπεί τη συνέχεια του υπάρχοντος συστήματος, χωρίς όμως τη στρατιωτική αίγλη που προτιμά το Κρεμλίνο.

Αχμάτ Καντίροφ (20): Πρωτότοκος γιος του Ραμζάν Καντίροφ, πρόσφατα διορισμένος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Τσετσενίας. Η προώθησή του εκλαμβάνεται ως προσπάθεια οικογενειακής διαδοχής, αν και πολλοί αμφισβητούν αν διαθέτει το κύρος του πατέρα του και τον φόβο που εκέινος ενέπνεε.

Παράλληλα, ο Καντίροφ φέρεται να ευνοεί τον 18χρονο γιο του Άνταμ, επικεφαλής της προσωπικής του ασφάλειας, γεγονός που περιπλέκει ακόμη περισσότερο τις ισορροπίες.

Φόβοι αποσταθεροποίησης της Τσετσενίας



Ο Ραμζάν Καντίροφ κυβερνά την Τσετσενία από το 2007 με σιδηρά πυγμή, εξασφαλίζοντας σχετική σταθερότητα έπειτα από χρόνια πολέμου, με αντάλλαγμα εκτεταμένη καταστολή, βασανιστήρια και εκτελέσεις αντιφρονούντων – πρακτικές που του έχουν κοστίσει βαριές διεθνείς κυρώσεις.

Αναλυτές προειδοποιούν ότι η αποχώρησή του, ειδικά αν γίνει αιφνίδια, ενδέχεται να προκαλέσει εσωτερικές συγκρούσεις μεταξύ φατριών και να απειλήσει τη συνοχή της περιοχής αυτής του Καυκάσου. Παραμένει ανοικτό το ερώτημα κατά πόσον ο διάδοχός του θα είναι πρόσωπο απολύτως ελεγχόμενο από το Κρεμλίνο ή προϊόν εσωτερικών συμβιβασμών.

Σε κάθε περίπτωση, το «λυκόφως της εποχής Καντίροφ» φαίνεται να πλησιάζει, με τη Μόσχα να προετοιμάζεται για μία από τις πιο κρίσιμες μεταβάσεις εξουσίας στη ρωσική περιφέρεια των τελευταίων δεκαετιών.

iefimerida.gr