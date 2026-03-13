O πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για τη μεταφορά του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν στη Ρωσία, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου σύμφωνα με πηγές του Axios.

Η εξασφάλιση των 450 κιλών εμπλουτισμένου κατά 60% ουρανίου του Ιράν – το οποίο μπορεί να μετατραπεί σε ουράνιο κατάλληλο για όπλα μέσα σε λίγες εβδομάδες και αρκεί για περισσότερες από 10 πυρηνικές βόμβες – αποτελεί έναν από τους βασικούς πολεμικούς στόχους των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Θεωρητικά, η πρόταση του Πούτιν θα μπορούσε να διευκολύνει την απομάκρυνση των πυρηνικών αποθεμάτων του Ιράν χωρίς την αποστολή αμερικανικών ή ισραηλινών στρατευμάτων.

Η Ρωσία είναι ήδη πυρηνική δύναμη και στο παρελθόν είχε αποθηκεύσει το χαμηλού εμπλουτισμού ουράνιο του Ιράν στο πλαίσιο της πυρηνικής συμφωνίας του 2015, καθιστώντας την μία από τις λίγες χώρες με την τεχνική ικανότητα να δεχτεί το υλικό.

Ο Πούτιν μετέφερε αρκετές ιδέες για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας του με τον Τραμπ τη Δευτέρα (09/03). Η πρόταση για το ουράνιο ήταν μία από αυτές.

«Δεν είναι η πρώτη φορά που προτάθηκε. Δεν έχει γίνει αποδεκτή. Η θέση των ΗΠΑ είναι ότι πρέπει το ουράνιο να είναι ασφαλές», δήλωσε ένας αξιωματούχος των ΗΠΑ στο Axios.

Η Ρωσία έθεσε παρόμοιες προτάσεις κατά τη διάρκεια των πυρηνικών διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν τον περασμένο Μάιο – πριν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτεθούν στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν τον Ιούνιο – και τις εβδομάδες πριν ξεκινήσει ο τρέχων πόλεμος.

Στον τελευταίο γύρο συνομιλιών πριν από τον πόλεμο, το Ιράν απέρριψε την ιδέα της μεταφοράς και πρότεινε την αραίωση του ουρανίου εντός των δικών του εγκαταστάσεων υπό την εποπτεία του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Δεν είναι σαφές αν το Ιράν θα δεχόταν την πρόταση τώρα.

«Ο πρόεδρος συνομιλεί με όλους – τον Σι, τον Πούτιν, τους Ευρωπαίους – και είναι πάντα πρόθυμος να συνάψει συμφωνία. Αλλά πρέπει να είναι μια καλή συμφωνία. Ο πρόεδρος δεν κάνει κακές συμφωνίες», δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν συζητήσει την αποστολή ειδικών δυνάμεων στο Ιράν για να εξασφαλίσουν το πυρηνικό απόθεμα σε μεταγενέστερο στάδιο του πολέμου.

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή (13/03) ότι οι ΗΠΑ «έχουν μια σειρά επιλογών» για να πάρουν τον έλεγχο του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν. Μία επιλογή είναι το Ιράν να παραδώσει οικειοθελώς τα αποθέματα, κάτι που οι ΗΠΑ «θα χαιρέτιζαν», όπως είπε ο Αμερικανός υπουργός.

«Δεν ήταν διατεθειμένοι να το κάνουν αυτό στις διαπραγματεύσεις. Δεν θα έλεγα ποτέ σε αυτή την ομάδα ή στον κόσμο τι είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε ή μέχρι πού είμαστε διατεθειμένοι να φτάσουμε – αλλά έχουμε επιλογές, σίγουρα», πρόσθεσε.

Σε συνέντευξή του στο Fox News Radio, ο Τραμπ υπαινίχθηκε ότι η εξασφάλιση του υψηλής εμπλουτισμένης ουρανίου δεν αποτελεί προς το παρόν κορυφαία προτεραιότητα: «Δεν εστιάζουμε σε αυτό, αλλά κάποια στιγμή ίσως το κάνουμε», είπε.

Ο Τραμπ αναγνώρισε για πρώτη φορά ότι η Ρωσία βοηθά το Ιράν στον πόλεμο, μετά από ημέρες αναφορών ότι η Μόσχα παρέχει πληροφορίες για να στοχεύσει τις αμερικανικές δυνάμεις. «Νομίζω ότι [ο Πούτιν] ίσως τους βοηθάει λίγο, ναι. Και μάλλον πιστεύει ότι εμείς βοηθάμε την Ουκρανία, σωστά;», είπε ο Τραμπ στη συνέντευξη στο Fox. «Έτσι λέει αυτός, και η Κίνα θα έλεγε το ίδιο. Είναι σαν να λέμε, έλα τώρα, αυτοί το κάνουν και εμείς το κάνουμε, για να είμαστε δίκαιοι».

